Euforija na vrhuncu: Stigli Mirsad Purivatra i Srđan Vuletić

Festivalska euforija uveliko vlada, a brojna poznata lica već pristižu na trg ispred Narodnog pozorišta.

Tako su se na festivalskom trgu pojavili i osnivač festivala Mirsad Purivatra i istaknuti bosanskohercegovački redatelj Srđan Vuletić.

Inače, nakon filma “Gym”, Vuletić na 31. Sarajevo Film Festival donosi “Vidru”, koji će se takmičiti za prestižnu nagradu Srce Sarajeva u glavnoj kategoriji za igrani film.

Film će imati i svoju svjetsku premijeru, što dodatno pojačava interesovanje publike i filmskih profesionalaca.