Snimci iz zraka / Pogledajte blještavilo Sarajeva na otvorenju 31. SFF-a

Ulice oko Narodnog pozorišta bile su ispunjene znatiželjnim građanima, turistima i ljubiteljima umjetnosti koji su željeli uhvatiti djelić festivalske magije.

Sarajevo je večeras još jednom zablistalo u punom sjaju – crveni tepih, glamur i filmske zvijezde obilježile su svečano otvorenje 31. Sarajevo Film Festivala.

Poznate ličnosti iz svijeta filma, umjetnosti i javnog života prošetale su crvenim tepihom, dok su kamere bljeskale u ritmu oduševljenja. Festival je otvoren uz svečanu ceremoniju i projekciju prvog filma u glavnom takmičarskom programu, a publiku su pozdravili domaćini i organizatori festivala.

Sarajevo ponovo pokazuje da je grad filma, ali i grad duše.

Festival je otvoren filmom "Paviljon" Dine Mustafića.

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