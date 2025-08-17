Svečano otvorenje likovne kolonije na otvorenom "Boje Sarajeva" sutra u Radićevoj ulici

Sarajevo 18. i 19. avgusta postaje otvoreni atelje u kojem će najbolji bosanskohercegovački likovni umjetnici bojom i kistom trajno na platnima zabilježiti ljepote bosanskohercegovačke prijestonice.

Bit će to likovna kolonija u Radićevoj ulici simboličnog naziva “Boje Sarajeva” čija svrha je promocija turističkih potencijala, prirodnih i kulturno-historijskih bogatstava, ali i likovne scene.

Svečanost otvorenja

Ovaj jedinstveni događaj, prvi tog tipa u javnom prostoru, najavio je Magazin Visit BiH kao realizator u saradnji s Ministarstvom kulture i sporta Kantona Sarajevo, Općinom Centar i Turističkom zajednicom KS.

Svečanost otvorenja kolonije najavljena je za sutra u 12 sati kada će umjetnici iz Sarajeva slikati grad uživo, pod budnim okom publike, dok će dan poslije, 19. avgusta, njihova djela biti predstavljena na istoimenoj izložbi u bašti Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH.

Uživo pred publikom slikat će umjetnici: Džeko Hodžić, Dževdet Nikočević, Izet Alečković, Edin Numankadić, Muhamed Pjevo, Senad Pepić, Rebeka Abdagić, Adis Lukač, Safet Begić, Elma Alić Šobot, Aleksandra Kokotović, Amir Kurtagić.

Najavljeni specijalni gost kolonije je maestro Safet Zec.

Ulaz na koloniju i izložbu je besplatan.

Uplata novca

Nastale radove zainteresirani će moći kupiti po završetku događaja ukoliko novac za djelo koje odaberu uplate u humanitarnu organizaciju po želji i dokaz o uplati dostave organizatorima. Javnost će biti informisana o ovakvim humanim gestama.

Ismedina Peviz je uime organizatora, Visit BiH, pozvala sve građane Sarajeva, ali i sve goste koji u tom trenutku budu u glavnom gradu da se pridruže i uveličaju događaj. Uspjeh kolonije ne zavisi samo od umjetnika, već i od podrške prisutnih građana jer namjera je da u godinama koje slijede, kolonija bude pretvorena u internacionalnu ugošćavajući umjetnike iz cijelog svijeta, navela je.

Kantonalni ministar kulture i sporta Kenan Magoda podsjeća da je “slika možda i najbolji odgovor na mnoga pitanja, najbolja promocija i bolja od bilo koje riječi”, dok predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo Haris Fazlagić ističe da likovna kolonija u javnom prostoru otvara novu dimenziju u promociji Sarajeva i njenih bogatstava.

- Imati otvoreni atelje u jednoj od glavnih ulica glavnog grada je nešto što se ne sreće često odnosno gotovo nikako. Sarajevo ovim potezom ide korak naprijed, ali ponovo potvrđuje koliko je jedinstveno i bogato u svim svojim oblicima i formama. Sretni smo što smo dio ovakvog kulturnog događaja, posebno jer će nam snimci koje ćemo zabilježiti poslužiti kao sjajna promocija Sarajeva na sajmovima na koje budemo išli – rekao je Fazlagić.