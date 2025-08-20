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KULTURA I TRADICIJA

Umjetnici iz Vareša predstavili se na Šetnici kulture u Sarajevu

Proveli su publiku stazama muzike, umjetničke slike, lijepe riječi i sjećanja dočaravajući ljepotu, bogatstvo i raznolikost kulturnog života

Umjetnici iz Vareša predstavili se na Šetnici kulture - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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FENA

20.8.2025

Umjetnici iz Vareša predstavili su kulturu, tradiciju i običaje njihovog kraja na Šetnici kulture u Sarajevu, konceptu čiji je organizator Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Na šetalištu ispred zgrade navedenog ministarstva predstavili su se muzičke, likovne, folklorne i druge sekcije iz Vareša zajedno s autorima ručno rađenog nakita, priređivačima gastronomskih delicija i autorima drugih sadržaja.

Učesnici su proveli publiku stazama muzike, umjetničke slike, lijepe riječi i sjećanja dočaravajući ljepotu, bogatstvo i raznolikost kulturnog života i tradicije vareškog kraja.

Udruženje Prijatelja glazbe "Emil Milo Cipra Vareš“, u saradnji s Centrom za kulturu i edukaciju Vareš pripremilo je umjetnički koncept koji podrazumijeva predstavljanje rada kulturnih institucija ove općine, ali i starih zanata te najznačajnijih vareških umjetnika i autora, uz predstavljanje zavičajne zbirke.

Ovim programom, jednim u nizu u konceptu Šetnica kulture, nastavljeno je obilježavanje „Dana evropskog nasljeđa 2025.“, ističu iz Federalnog ministarstva kulture i sporta.

# VAREŠ
# UMJETNICI
# SARAJEVO
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