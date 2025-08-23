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TRAJT ĆE ŠEST DANA

Mladi u fokusu Sarajevo Festa: Radionica kritičkog mišljenja i umjetnosti za studente i mlade umjetnike

Odvijat će se na bosanskom, srpskom, hrvatskom, crnogorskom i engleskom jeziku

Od 6. do 11. septembra. Facebook

E. A.

23.8.2025

Šestodnevna radionica o kritičkom mišljenju i umjetnosti, koju organizira East West Centar Sarajevo u okviru programa „Young forum“, bit će održana na 7. Sarajevo Festu od 6. do 11. septembra.

Otvorena za studente i mlade profesionalce Radionica „Misli kritički - Think critically“ namijenjena je studentima i studenticama umjetnosti, književnosti i društvenih nauka, kao i mladim umjetnicima i drugim zainteresiranim profesionalcima iz Bosne i Hercegovine i regiona, dobi od 18 do 35 godina, a koji aktivno govore engleski jezik.

Radionica će se odvijati na bosanskom, srpskom, hrvatskom, crnogorskom i engleskom jeziku.

Mentorski rad

Tokom trajanja radionice polaznici će imati priliku raditi s mentorima, renomiranim domaćim i internacionalnim profesionalcima, gledati neke od najboljih predstava iz regiona, učestvovati u panelima, te biti dio festivalskog programa družeći se s mladim ljudima iz regiona.

Glavni zadatak polaznika bit će pisanje kritičkog eseja, a stručni žiri će odabrati tri najbolja rada i dodijeliti priznanja autorima.

Prijave je do 29. avgusta potrebno poslati na e-mail adresu [email protected], uz prijavnicu i biografiju.

Pokriveni troškovi

East West Centar Sarajevo pokriva troškove radionice, smještaja u hostelu, puta i hrane u dogovorenim restoranima.

Zvanične potvrde učešća aplikanti će dobiti najkasnije do 31. avgusta, zajedno sa svim logističkim informacijama.

# SARAJEVO FEST
# MLADI
# RADIONICA
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