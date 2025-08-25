Večeras počinje 61. Festival narodne muzike Ilidža

Festival narodne muzike Ilidža, kojeg organiziraju Općina Ilidža i BHRT, počinje večeras u 20 sati na Ljetnoj pozornici. Publika će večeras moći uživati u 15 takmičarskih pjesama, koje su produkcijski i aranžmanski dodatno usavršene.

U realizaciji 61. Festivala ove godine učestvuje oko 250 osoba, a ulaz je slobodan za sve posjetioce Ljetne pozornice.

Prilika za mlade izvođače

Jedan od ciljeva Festivala, kako je na konferenciji za medije rečeno, je želja da se unaprijedi muzička scena u regionu, ali i da se kreira prilika za mlade izvođače kako bi se na kvalitetan način predstavili ljubiteljima narodne muzike.

Ilidžanski festival najpoznatiji je u regionu, s tradicijom dužom od 60 godina, što su ponosom naglasili svi učesnici press konferencije.

- Kada se osvrnemo unazad na dugi niz godina historije Ilidže, posebno mjesto zauzima naš Festival. Ovdje je 1963. godine održan humanitarni koncert za nastradale ljude u Skoplju, kao svojevrsna preteča sadašnjem Festivalu. Mi se trudimo da naslijeđe vratimo na puteve stare slave i da ga dodatno unaprijedimo – kazao je načelnik Muzur.

Zadržavanje kvaliteta

Posebno je važno, dodao je, da zadrže kvalitet koji Ilidžanski festival zaslužuje.

Pozvao je ljubitelje narodnog melosa da u naredna dva dana maksimalno uživaju u muzičkim numerama.

Velika, uspješna i duga karijera Ane Bekute, koja će nastupiti tokom druge večeri Festivala, također je vezana za Ilidžu.

- Ovaj festival uvijek u meni budi najljepša osjećanja kada je u pitanju moja karijera i zato volim dolaziti ovdje. Divim se načinu na koji vi ovo radite, profesionalno, posvećeno, i to zaista cijenim i poštujem. Nema razloga da ne budem zadovoljna i da ne uživam u divnoj atmosferi ovdje na Ilidži i u Sarajevu - rekla je Bekuta, koja će večeras biti dio žirija.

Dodatni napori

Direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović i predsjednik Organizacionog odbora i rukovodilac Muzičke produkcije BHRT-a Jasmin Ferović kazali su kako su sretni i zadovoljni dosadašnjom saradnjom s Općinom Ilidža, te da se nadaju kako će obje strane u budućnosti uložiti dodatne napore kako bi Ilidžanski festival učinili još boljim.

Prvi Ilidžanski festival održan je 1964. godine. Tada je prvu nagradu publike osvojio Safet Isović s kompozicijom "Jablani se povijaju", a prema ocjeni stručnog žirija, najbolji je bio Zaim Imamović s pjesmom "Pokraj Jajca teče voda Pliva", saopćeno je iz Općine Ilidža.