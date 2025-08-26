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KULTURA NA ULICE

Spektakularan koncert hora Opere NPS i Sarajevske filharmonije "Simfonija Sarajeva"

Jedinstvena prilika da sarajevska publika i turisti uživaju u najljepšim melodijama klasične muzike

A. P.

26.8.2025

Veliki koncert hora Opere Narodnog Pozorišta Sarajevo (NPS) i Sarajevske filharmonije pod nazivom "Simfonija Sarajeva", bit će izveden u subotu, 30. avgusta sa početkom u 20.30 sati, na Pozorišnom Trgu Susan Sontag, u sklopu specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo "Kultura na ulice 2025!". 

Na programu će se naći najljepši horovi iz opera velikih svjetskih kompozitora poput Verdija Smetane, Bizeta, Lehára, Offenbacha, Čajkovskog i Gotovca.

Orkestrom Sarajevske filharmonije dirigovat će maestro Dario Vučić.

Ovo će biti jedinstvena prilika da sarajevska publika i turisti uživaju u najljepšim melodijama klasične muzike. 

Ulaz na sve programe u produkciji specijalnog programa NPS "Kultura na ulice 2025!" je besplatan, a u slučaju vremenskih neprilika, NPS zadržava pravo promjene lokacija i termina.

# NPS
# OPERA
# KULTURA NA ULICE
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
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