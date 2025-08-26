Spektakularan koncert hora Opere NPS i Sarajevske filharmonije "Simfonija Sarajeva"

Veliki koncert hora Opere Narodnog Pozorišta Sarajevo (NPS) i Sarajevske filharmonije pod nazivom "Simfonija Sarajeva", bit će izveden u subotu, 30. avgusta sa početkom u 20.30 sati, na Pozorišnom Trgu Susan Sontag, u sklopu specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo "Kultura na ulice 2025!".

Na programu će se naći najljepši horovi iz opera velikih svjetskih kompozitora poput Verdija Smetane, Bizeta, Lehára, Offenbacha, Čajkovskog i Gotovca.

Orkestrom Sarajevske filharmonije dirigovat će maestro Dario Vučić.

Ovo će biti jedinstvena prilika da sarajevska publika i turisti uživaju u najljepšim melodijama klasične muzike.

Ulaz na sve programe u produkciji specijalnog programa NPS "Kultura na ulice 2025!" je besplatan, a u slučaju vremenskih neprilika, NPS zadržava pravo promjene lokacija i termina.