Počinje nova umjetnička sezona Narodnog pozorišta Sarajevo: Na sceni predstava "Na slovo F"

U sklopu svečanog otvaranja nove umjetničke sezone 2025/2026, u Narodnom pozorištu Sarajevo 2. i 3. septembra, sa početkom u 19.30 sati, bit će izvedena predstava "Na slovo F", autorice Lejle Kalamujić, u režijskoj postavci Ive Milošević.

Predstava je praizvedena 8. jula 2025. godine, a sada će prvi put biti izvedena u okviru nove umjetničke sezone.

Ovim naslovom Narodno pozorište Sarajevo zaokružuje niz domaćih dramskih ostvarenja koja su tokom prethodne sezone praizvedbeno predstavljena publici, potvrđujući kontinuitet posvećenosti savremenom teatarskom izrazu i afirmaciji domaćih autora.

- Beznađe. Izgubljenost. Potraga za smislom. Vjera u ljubav. Čežnja za srećom. Ovo su samo neke od tema o kojima nastojimo da progovorimo kroz predstavu. Nadam se da ćemo uspjeti da ukažemo na neprikosnoveni značaj ljubavi, dobrote i razumijevanja za drugog, kao i na zlo koje proističe iz predrasuda i okrutnosti – zapisala je rediteljica Iva Milošević.

Dramaturginja je Vedrana Božinović, scenograf Gorčin Stanojević, dok dizajn kostima potpisuje Lejla Hodžić. Kompozitor je Vladimir Pejaković, a saradnica za scenski pokret Amila Terzimehić.

U predstavi igraju: Helena Vuković, Haris Bidžan, Vedran Đekić, Ejla Bavčić Tarakčija, Mak Čengić, Sanela Krsmanović, Slaven Vidak, Dino Bajrović, Nerman Mahmutović, Irfan Ribić, Faruk Hajdarević, Belma Salkunić Bektešević i Alisa Čajić.

Ulaznice za predstave u produkciji NPS mogu se kupiti online, putem zvanične web stranice, platforme www.karter.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta, navodi se u saopćenju.