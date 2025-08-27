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AUTORSKI RAD

Pjesmom do zdravih navika: Dječiji hor "Suncokreti" uputio važnu poruku za sve mališane

Ovom pjesmom su ujedno i pozvali sve njihove vršnjake da im se pridruže na uzbudljivom muzičkom putovanju

Nastup dječijeg hora "Suncokreti". Društvene mreže

A. P.

27.8.2025

Nova pjesma i spot dječijeg hora "Suncokreti" pod nazivom "Dobre navike“ donijela je potpuno zanimljivu poruku za mališane. 

Jedini autorski dječiji hor u Bosni i Hercegovini poznat je po tome što baštini rad za mališane svih uzrasta, koji ih potiče da žive zdravo djetinjstvo, i da jednoga dana postanu dobri i korisni pojedinci svoje društvene zajednice. Dobre navike se reflektuju kroz odnos prema roditeljima, prirodi, životinjama i prijateljima, te je od velike važnosti da kroz vesele note sa dobrom porukom, u mladim godinama usvoje zdrave životne navike.

Autor muzike i teksta je Hamdija Salihbegović, predavač i voditelj škole gitare u sklopu udruženja "Suncokreti", a aranžman potpisuje Nedžad Merdžanović, umjetnički voditelj hora. Zajedno su sa svojim mentorima snimili kompletnu numeru u muzičkom studiju "Antika", a samu kreaciju video spota je realizovao Jasmin Hrnjica.

Ovom pjesmom su ujedno i pozvali sve njihove vršnjake u uzrastu od šest do dvanaest godina da im se pridruže na uzbudljivom muzičkom putovanju, koje kroz pjesmu, ples, muziku i vesela druženja, uči o plemenitim i lijepim stvarima koje djetinjstvu daju još ljepšu boju.

Također, "Suncokreti" osim hora imaju i pop rok školu gitare, a na obje sekcije je otvoren konkurs za prijavu.

Probe hora se održavaju na lokaciji Osnovna škola Skender Kulenović (Dobrinja), Bulevar Mimara Sinana bb, Sarajevo, utorkom i četvrtkom u periodu od 19 i 20 sati, dok se časovi gitare održavaju u Bosanskom kulturnom centru, utorkom i četvrtkom između 18 i 22 sata. Više detalja oko metode rada kao i oko prijave svojih mališana možete potražiti na njihovoj zvaničnoj stranici. 

# DJECA
# NASTUP
# HOR
# KULTURA
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