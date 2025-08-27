Pjesmom do zdravih navika: Dječiji hor "Suncokreti" uputio važnu poruku za sve mališane

Nova pjesma i spot dječijeg hora "Suncokreti" pod nazivom "Dobre navike“ donijela je potpuno zanimljivu poruku za mališane.

Jedini autorski dječiji hor u Bosni i Hercegovini poznat je po tome što baštini rad za mališane svih uzrasta, koji ih potiče da žive zdravo djetinjstvo, i da jednoga dana postanu dobri i korisni pojedinci svoje društvene zajednice. Dobre navike se reflektuju kroz odnos prema roditeljima, prirodi, životinjama i prijateljima, te je od velike važnosti da kroz vesele note sa dobrom porukom, u mladim godinama usvoje zdrave životne navike.

Autor muzike i teksta je Hamdija Salihbegović, predavač i voditelj škole gitare u sklopu udruženja "Suncokreti", a aranžman potpisuje Nedžad Merdžanović, umjetnički voditelj hora. Zajedno su sa svojim mentorima snimili kompletnu numeru u muzičkom studiju "Antika", a samu kreaciju video spota je realizovao Jasmin Hrnjica.