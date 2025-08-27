Sarajevo Fest pod sloganom "Mir“: Umjetnost u službi zajedništva i dijaloga

U Umjetničkoj galeriji BiH danas je predstavljen dio programa 7. Sarajevo Festa koji će ove godine biti realizovan pod sloganom "Mir“.

Festival, čiji je direktor Haris Pašović, bit će održan od 5. do 19. septembra na nekoliko sarajevskih lokacija, među kojima su Narodno pozorište, Umjetnička galerija BiH, SARTR i Zemaljski muzej BiH.

– Glavne festivalske scene bit će Narodno pozorište i Umjetnička galerija, dok će jedan dio programa ugostiti SARTR i Zemaljski muzej – istakao je Pašović.

Premijer Kantona Sarajevo, Nihad Uk, istakao je da je Vlada KS ponosni partner ovog događaja.

– Sarajevo je grad festivala, mnogo dobrih događaja se dešava u našem gradu, a Sarajevo Fest je jedan od novih festivala koji su uspjeli da se razviju kroz 7 godina i postanu prepoznatljivi. S ponosom podržavamo ovakve manifestacije – istakao je Uk.

Posebnu pažnju privukla je šestodnevna radionica "Misli kritički“, namijenjene studentima umjetnosti, književnosti i društvenih nauka iz BiH i regije, ali i drugim zainteresovanim mladim profesionalcima od 18 do 35 godina.

Polaznici će raditi sa renomiranim domaćim i stranim mentorima, gledati vrhunske predstave, učestvovati u panelima i pisati eseje, od kojih će tri najbolja biti nagrađena.

Dio programa bit će realizovan u saradnji sa UNESCO-om, dok će segment „Evropski dijalozi“ biti održan uz podršku Republike Francuske.

Organizatori naglašavaju da je ključna poruka festivala, očuvanje mira kroz umjetnost i dijalog.