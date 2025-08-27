Promocija knjige “Ja sam Alen” u BKC-u: Hrabro svjedočanstvo djeteta rođenog iz ratnog zločina

U Bosanskom kulturnom centru 8.spetembra, bit će održana promocija autobiografske knjige "Ja sam Alen“, potresnog svjedočanstva Alena Muhića, djeteta rođenog iz zločina silovanja u ratu.

Promociju organizuje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u partnerstvu sa Javnom ustanovom Bosanski kulturni centar Sarajevo i Udruženjem Zaboravljena djeca rata. Događaj počinje u 19:00 sati.

Ministarstvo poziva sve građane da budu dio ovog važnog trenutka i da svjedoče priči koja je, kako ističu, „i Alenova i naša; i lična i kolektivna, i bolna i ponosna, ali prije svega istinita“.

Alen Muhić, kao i druga djeca rođena iz ovog zločina, kojih je, prema procjenama, oko tri hiljade – pripada posebnoj kategoriji civilnih žrtava rata u skladu sa Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata.

Ipak, u zvaničnim registrima do danas je prijavljeno svega šest osoba. To, kako se naglašava, dovoljno govori o težini stigme, šutnje i bola koje ova djeca nose kroz život.

Knjiga "Ja sam Alen“ predstavlja lično svjedočanstvo pretočeno u autobiografski roman, ali i važan dio zajedničke historije – podsjetnik na istinu koju društvo ne smije zaboraviti ni prešutjeti.

Hrabrost Alena Muhića imala je i globalni odjek. Upravo zahvaljujući njegovom istupu, Ujedinjene nacije su usvojile rezoluciju kojom je silovanje u ratu priznato kao ratni zločin, odmah iza genocida po težini.

Svi zainteresovani građani svoj dolazak mogu potvrditi najkasnije do 5. septembra 2025. godine na e-mail: [email protected] ili putem telefona: 033/661-772.