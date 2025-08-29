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KULTURA NA ULICE

Otkazani koncerti "Simfonija Sarajeva" i "Crno bijelo dugme"

Organizatori se zahvaljuju na razumijevanju i pozivaju sve zainteresirane da prate aktuelnosti

Otkazani najavljeni koncerti. Velija Hasanbegović

A. P.

29.8.2025

Koncerti specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo "Kultura na ulice 2025!", "Simfonija Sarajeva" i "Crno bijelo dugme", planirani za 30. i 31. avgust sa početkom u 20.30 sati, otkazuju se zbog najavljenih niskih temperatura i vremenskih neprilika, navodi se u saopćenju. 

Organizatori se zahvaljuju na razumijevanju i pozivaju sve zainteresirane da prate aktuelnosti i repertoar specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo "Kultura na ulice!", putem zvaničnih stranica i web site-a Narodnog pozorišta Sarajevo.

Podsjetimo, riječ je o specijalnom programu Narodnog pozorišta Sarajevo koji se održava pod pokroviteljstvom Vlade Kantona Sarajevo. 

Ulaz na sve programe u produkciji specijalnog programa NPS "Kultura na ulice 2025!" je besplatan.

# NPS
# KONCERTI
# KULTURA NA ULICE
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
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