Otkazani koncerti "Simfonija Sarajeva" i "Crno bijelo dugme"

Koncerti specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo "Kultura na ulice 2025!", "Simfonija Sarajeva" i "Crno bijelo dugme", planirani za 30. i 31. avgust sa početkom u 20.30 sati, otkazuju se zbog najavljenih niskih temperatura i vremenskih neprilika, navodi se u saopćenju.

Organizatori se zahvaljuju na razumijevanju i pozivaju sve zainteresirane da prate aktuelnosti i repertoar specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo "Kultura na ulice!", putem zvaničnih stranica i web site-a Narodnog pozorišta Sarajevo.

Podsjetimo, riječ je o specijalnom programu Narodnog pozorišta Sarajevo koji se održava pod pokroviteljstvom Vlade Kantona Sarajevo.

Ulaz na sve programe u produkciji specijalnog programa NPS "Kultura na ulice 2025!" je besplatan.