Haris Pašović za "Avaz": Uprkos velikim uspjesima i velikim dostignućima u proteklom vremenu, kultura je sada na najnižem stepenu od rata

Haris Pašović jedan je od najznačajnijih i najintrigantnijih bh. i regionalnih reditelja, čije stvaralaštvo već decenijama pomjera granice teatra i umjetnosti. Njegovi projekti često otvaraju pitanja društva, politike i identiteta, a kroz hrabre inscenacije, međunarodne saradnje i festivalske programe, Pašović je postao jedno od prepoznatljivih imena kulturne scene Balkana. S njim smo razgovarali o aktuelnim projektima, odnosu umjetnosti i društva, ali i o tome gdje danas vidi ulogu teatra u vremenu kada svijet prolazi kroz velike promjene.

Fokus Festivala

- Tema ovogodišnjeg Sarajevo Festa je mir. Prije svega, to se odnosi na 30 godina mira u Bosni i Hercegovini. Činjenicu da 30 godina živimo u miru, ponekad malo previše olako tretiramo. Mi smo prije 30 godina imali najveće stradanje u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Nakon takvog stravičnog stradanja mi 30 godina živimo u miru. Sve generacije koje su rođene nakon rata, one rat i ne znaju, to su generacije koje sada imaju 30 godina, koje su zreli ljudi, ali koje, zapravo, slušaju o nečijem tuđem ratu, o ratu njihovih roditelja ili njihovih deda i nana, ali to nije nešto što je njihov život, a što zapravo obilježava njihov život – kaže Pašović za „Dnevni avaz“.

Pravo na sretan i prosperitetan život, kaže Pašović, je fokus ovogodišnjeg festivala.

- Naravno, mir u ovom trenutku je važan i za druga strašna mjesta gdje se dešavaju užasi, prije svega u Gazi gdje se dešava genocid nad Palestincima, u Ukrajini gdje je ruska invazija i u Sudanu i još nekim afričkim zemljama gdje se stalno dešavaju ratovi ili glad za koje mi nismo toliko svjesni, kao što smo svjesni ova dva rata – ističe Pašović za „Avaz“.

Govoreći o stanju u kulturi u BiH, Pašović potcrtava da je kultura značajan faktor za jedno društvo.

Predstaviti državu

- U samom ratu je bila značajan faktor, i poslije rata smo na razne načine pokušavali da ovu zemlju nekako predstavimo i u svijetu i u regionu, ali i da našoj publici ovdje omogućimo djela koja govore o smislu života, borbe, građenja Bosne i Hercegovine. Uprkos velikim uspjesima i velikim dostignućima u proteklom vremenu, kultura je sada na najnižem stepenu od rata na ovamo. Mislim da nikad u posljednjih 80 godina od kraja Drugog svjetskog rata kultura nije bila na nižim granama nego sada u BiH. To je jedan vrlo zabrinjavajući trend, i to što samo na trenutak zabljesne neka slika, nije nešto što govori o stvarnim kretanjima u kulturi, o produkciji, o umjetnicima, nažalost kultura je jako ugrožena u ovom trenutku u BiH.

Novi projekti

Govoreći o novim projektima, Haris Pašović je za naš list kazao:

- Ja sada pripremam nekoliko projekata, još to nije u fazi da se o tome govori, tako da bih se ja za sada fokusirao na Sarajevo Fest, a poslije toga ćemo polahko onda i na druge projekte.