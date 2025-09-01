Priča o "sarajevskom Romeu i Juliji" otvara 7. Sarajevo Fest: "Boško i Admira" na sceni NPS

U petak, 5. septembra, sa početkom u 21.00 sat, predstava Slovenskog mladinskog gledališča Ljubljana "Boško i Admira", u režiji uspješne mlade slovenske rediteljice Žive Bizovičar, otvorit će 7. izdanje Sarajevo Festa.

Kako slovenski umjetnici vide priču iz ratnog Sarajeva – o pogibiji Boška i Admire, ljubavnog para koji je nastradao 1993. godine?

Živa Bizovičar i njen umjetnički tim, koji u to vrijeme još nisu bili ni rođeni, analiziraju ovaj događaj u intrigantnoj, emocionalnoj, pametnoj i veoma hvaljenoj predstavi. Dramaturgiju potpisuje Nik Žnidaršič, scenografiju i video Dorian Šilec Petek, dok je kostimografkinja Nina Čehovin. Muziku i dizajn zvuka radio je Gašper Lovrec, a dizajn svjetla potpisuje Andrej Hajdinjak.

U predstavi igraju: Primož Bezjak, Nataša Keser, Boris Kos, Kaja Petrović / Daša Doberšek i Stane Tomazin.

Inače, Slovensko mladinsko gledališče iz Ljubljane vraća se na Sarajevo Fest nakon četiri godine, poslije velikog uspjeha predstave "Gejm".

Simbol ljubavi

Polazište projekta je ratna fotografija mrtvog para koji se grli na mostu Vrbanja. Godine 1993. muslimanka Admira Ismić i pravoslavac Boško Brkić pokušali su pobjeći iz okupiranog Sarajeva, ali su ubijeni snajperom nekoliko metara od granice. Unatoč protivljenju obje porodice, dvojica Amerikanaca, fotograf Mark H. Milstein i novinar Kurt Schork, nazvali su par "sarajevskim Romeom i Julijom" i stvorili senzacionalnu priču od tragične smrti dvoje mladih ljudi, a od njihovih tijela sliku i simbol ljubavi koju je rat sasjekao.