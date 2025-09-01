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U PETAK

Priča o "sarajevskom Romeu i Juliji" otvara 7. Sarajevo Fest: "Boško i Admira" na sceni NPS

Moto ovogodišnjeg izdanja je "Mir" u sklopu kojeg će biti organizovani forumi za mlade, predstave, diskus paneli i izložbe

Predstava "Boško i Admira" otvara 7. Sarajevo Fest. Dorian Šilec Petek

A. P.

1.9.2025

U petak, 5. septembra, sa početkom u 21.00 sat, predstava Slovenskog mladinskog gledališča Ljubljana "Boško i Admira", u režiji uspješne mlade slovenske rediteljice Žive Bizovičar, otvorit će 7. izdanje Sarajevo Festa.

Kako slovenski umjetnici vide priču iz ratnog Sarajeva – o pogibiji Boška i Admire, ljubavnog para koji je nastradao 1993. godine? 

Živa Bizovičar i njen umjetnički tim, koji u to vrijeme još nisu bili ni rođeni, analiziraju ovaj događaj u intrigantnoj, emocionalnoj, pametnoj i veoma hvaljenoj predstavi. Dramaturgiju potpisuje Nik Žnidaršič, scenografiju i video Dorian Šilec Petek, dok je kostimografkinja Nina Čehovin. Muziku i dizajn zvuka radio je Gašper Lovrec, a dizajn svjetla potpisuje Andrej Hajdinjak.

U predstavi igraju: Primož Bezjak, Nataša Keser, Boris Kos, Kaja Petrović / Daša Doberšek i Stane Tomazin.

Inače, Slovensko mladinsko gledališče iz Ljubljane vraća se na Sarajevo Fest nakon četiri godine, poslije velikog uspjeha predstave "Gejm".

Simbol ljubavi

Polazište projekta je ratna fotografija mrtvog para koji se grli na mostu Vrbanja. Godine 1993. muslimanka Admira Ismić i pravoslavac Boško Brkić pokušali su pobjeći iz okupiranog Sarajeva, ali su ubijeni snajperom nekoliko metara od granice. Unatoč protivljenju obje porodice, dvojica Amerikanaca, fotograf Mark H. Milstein i novinar Kurt Schork, nazvali su par "sarajevskim Romeom i Julijom" i stvorili senzacionalnu priču od tragične smrti dvoje mladih ljudi, a od njihovih tijela sliku i simbol ljubavi koju je rat sasjekao.

U petak na sceni NPS. Dorian Šilec Petek

Podsjetimo, ovogodišnji 7. Sarajevo Fest traje od 5. do 19. septembra, a publika će moći uživati u vrhunskim pozorišnim produkcijama iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Grčke i Njemačke.

Moto ovogodišnjeg festivala je "Mir" u sklopu kojeg će biti organizovani forumi za mlade, predstave, diskus paneli i izložbe.

Ulaznice se mogu kupiti na platformi karter.ba te na blagajni Narodnog pozorišta Sarajevo, a kompletan i detaljan program možete pronaći na zvaničnoj stranici sarajevofest.com.

Posebnu čast predstavlja činjenica da se jedan dio programa 7. Sarajevo Festa realizuje u saradnji sa UNESCO-om, a drugi dio zajedno sa Republikom Francuskom u programu "Evropski dijalozi". Također East West Centar Sarajevo uspješno sarađuje sa Goethe Institutom u Bosni i Hercegovini i The VII Fondacijom.

Partner za umjetnički forum ove godine je Ministarstvo za kulturu Federacije BiH, a sudjelovali su i Ministarstvo za kulturu i sport Kantona Sarajevo, Grad Sarajevo i Turistička zajednica Kantona Sarajevo.

# NPS
# BOŠKO I ADMIRA
# SARAJEVO FEST
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
# SLOVENSKO MALDINSKO GLEDALIŠĆE LJUBLJANA
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