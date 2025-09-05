Predstava Experimenta Art Company „Stare dame koje beru koprivu“ 6. septembra na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo

U subotu, 6. septembra sa početkom u 19:30 sati, na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo bit će izvedena predstava Experimenta Art Company „Stare dame koje beru koprivu“ u režiji i dramaturgiji Konstantinosa Ntellasa.

Kako je tijelo starije žene povezano s narodnim čarobnjaštvom, kuhanjem i ritualnim praksama? Tri muška izvođača preuzimaju uloge triju žena, oživljavajući narativ o starenju ženskog tijela — kako na osobnoj, tako i na kolektivnoj razini.

U predstavi igraju: Michalis Anagnostou, Manousos Georgopoulos i Platonas Giorgos Perleros.

Originalnu muziku potpisuje Alexandros Ktistakis, a scenski pokret Mariza Tsiga. Izradu maski uradila je Martha Foka, kostimografkinja je Konstantina Mardiki, dok fotografiju i promotivni video potpisuju Charalambos Vlachodimos i Ilias Lachanas.

O predstavi

Priča počinje u Tesaliji, regiji gdje tradicija prikazuje žene kao „vještice“, nasljednice tajnog znanja prenesenog od Medeje i stručnjakinje u praksi poznatoj kao „privlačenje mjeseca“ ili „muža mjeseca“. Tri lika u predstavi podsjećaju na bezopasne bake i moćne iscjeliteljice, istovremeno poznate i arhetipske.

Govore o svojim životima, prepričavajući teškoće koje su podnijele, mudrost koju su primile od svojih predaka i znanje koje su prenijele sljedećim generacijama.

Noseći trostruku ulogu radnice, domaćice i majke, ove su žene aktivno doprinosile egzistenciji svojih obitelji i lokalne zajednice, no godinama su ostale nevidljive – čak i istraživačima koji su smatrali ženske pripovijesti nepouzdanim i nedostojnim historijskog zapisa.

Vrhunske produkcije

Napominjemo, ovogodišnji 7. Sarajevo Fest traje od 5. do 19. septembra, a publika će moći uživati u vrhunskim pozorišnim produkcijama iz BiH, Srbije, Slovenije, Grčke i Njemačke.

Ulaznice se mogu kupiti na platformi karter.ba, na blagajni Narodnog pozorišta Sarajevo a kompletan i detaljan program možete pronaći na zvaničnoj stranici sarajevofest.com.

Posebnu čast predstavlja činjenica da se jedan dio programa 7. Sarajevo Festa realizuje u saradnji sa UNESCO-om, a drugi dio zajedno sa Republikom Francuskom u programu „Evropski dijalozi”. Također East West Centar Sarajevo uspješno sarađuje sa Goethe Institutom u Bosni i Hercegovini i The VII Fondacijom.