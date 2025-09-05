Predstava Slovenskog mladinskog gledališča Ljubljana "Boško i Admira" izvedena na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo

U prepunoj Velikoj sali Narodnog pozorišta Sarajevo večeras je izvedena predstava Slovenskog mladinskog gledališča Ljubljana „Boško i Admira“, u režiji uspješne mlade slovenske rediteljice Žive Bizovičar, otvorila 7. Sarajevo Fest.

Petočlani glumački cast predvođen Primožom Bezjakom, Natašom Keser, Borisom Kosom, Kajom Petrović / Dašom Doberšek i Stanom Tomazinom oduševio je sarajevsku publiku koja je sa aplauzom i ovacijama ispratila ansambl predstave „Boško i Admira“.

Dramaturgiju potpisuje Nik Žnidaršič, scenografiju i video Dorian Šilec Petek, dok je kostimografkinja Nina Čehovin. Muziku i dizajn zvuka radio je Gašper Lovrec, a dizajn svjetla potpisuje Andrej Hajdinjak.

Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana izvest će još jednu predstavu na 7. Sarajevo Festu, kada će u nedjelju, 7. septembra biti izvedena predstava „Inkubator“ autora i reditelja Olivera Frljića.

Polazište projekta je ratna fotografija mrtvog para koji se grli na mostu Vrbanja. Godine 1993. muslimanka Admira Ismić i pravoslavac Boško Brkić pokušali su pobjeći iz okupiranog Sarajeva, ali su ubijeni snajperom nekoliko metara od granice. Unatoč protivljenju obje obitelji, dvojica Amerikanaca, fotograf Mark H. Milstein i novinar Kurt Schork, nazvali su par "sarajevskim Romeom i Julijom" i stvorili senzacionalnu priču od tragične smrti dvoje mladih ljudi, a od njihovih tijela sliku i simbol ljubavi koju je rat sasjekao.

Ulaznice za predstave na 7. Sarajevo Festu mogu se kupiti na platformi karter.ba i na blagajni Narodnog pozorišta Sarajevo a kompletan i detaljan program možete pronaći na zvaničnoj stranici sarajevofest.com, saopćeno je.