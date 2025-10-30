Anušić: Hrvatska ulaže skoro dvije milijarde eura u modernizaciju vojske

Potpredsjednik Vlade i ministar odbrane Hrvatske Ivan Anušić rekao je u četvrtak da je saborski Odbor za odbranu odobrio nabavku protudronske zaštite, haubica Caesar, tenkova Leopard 2A8 i terenskih kamiona TATRA vrijednosti od skoro dvije milijarde eura, javlja Anadolu.

- Tri vojna projekta – tenkovi Leopard 2A8, haubice Caesar i kamioni TATRA – finansirat će se zajmovima EU finansijskog instrumenta SAFE, dok će se sistem protudronske zaštite finansirati iz budžeta Ministarstva odbrane - objavilo je Ministarstvo odbrane Hrvatske.

Ministarstvo nastavlja intenzivno opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske.

Anušić je naveo da će sistem protudronske zaštite koštati 125 miliona eura bez PDV-a, a radi se o četiri sistema - dva mobilna i dva stacionarna.

Oni će štititi kritičnu vojnu infrastrukturu tj. dva aerodroma kao i civilni dio tih aerodroma.

U projekte nabavke uključene su firme i partneri iz Hrvatske. Među njima su Končar i Đuro Đaković, a otvorena je mogućnost učestvovanja i drugih hrvatskih proizvođača.

Time se potiče razvoj domaće odbrambene industrije i jača sposobnost Hrvatske vojske te njezina interoperabilnost s NATO-om.

Ministarstvo odbrane sklopit će Okvirni sporazum s tvrtkom Končar d.d. za opremanje Hrvatske vojske sistemom protudronske zaštite višegodišnjim finansiranjem od 2026. do 2029. godine. Nabavka vrijedna 125 miliona eura bez PDV-a obuhvata dva stacionarna sistema za zaštitu vojne kritične infrastrukture i dva mobilna sistema.

Prva faza

U prvoj fazi, koja se planira do sredine 2027. godine, predviđa se opremanje sistema za praćenje, ometanje i presretanje dronova koji će biti integrirani u jedinstveni sustav zapovijedanja i nadzora. Sistem će biti otporan na kibernetičke prijetnje i potpomognut umjetnom inteligencijom. Druga faza projekta usmjerena je na opremanje mobilnim sustavima naoružanima topom kalibra 30 milimetara uvezanima u zajednički sustav.

Zajednička nabavka 18 samohodnih haubica Caesar 6 x 6 MK2 provodi se putem Francuske agencije za naoružanje (DGA) zajedno s Estonijom, Bugarskom, Portugalom i Slovenijom. Nabavka je podijeljena u dva paketa koji čine jedinstveni postupak opremanja.

Osnovni paket sastoji se od 18 samohodnih haubica Caesar, dok se dodatni paket sastoji od sredstava za praćenje i akviziciju ciljeva, sistema upravljanja vatrom, veze i prenosa informacija, vozila veze, oklopnih vozila te teretno-terenskih vozila za prevoz borbenih kompleta streljiva. Planirano je da se potpisivanje ugovora za oba paketa obavi istovremeno, a novac će se osigurati iz EU instrumenta SAFE. Rok isporuke je 2029. godina, a vrijednost nabavke oko 320 miliona eura.

Nabavka tenkova

Do kraja godine potpisat će se ugovor o nabavci 44 najmodernija tenka Leopard 2A8, a isporuka tenkova Hrvatskoj očekuje se od 2028. do 2030. godine. U 2028. godini Hrvatskoj će biti isporučeni prvi tenkovi, a do 2030. svi Leopardi 2A8. Uz tenkove, ugovor obuhvata tri simulatora, pričuvne dijelove i logističku podršku. Novac će se osigurati iz EU instrumenta SAFE. Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o pripremnim radnjama za nabavu novih najmodernijih tenkova Leopard 2A8 u novembru 2024. godine. Vrijednost nabavke je oko 1,3 milijarde eura.

Zajednička nabavka 420 teških terenskih kamiona TATRA T-815-7 s pogonom 6 x 6 i 8 x 8 provest će se potpisivanjem Okvirnog sporazuma koji su već potpisali Ministarstvo odbrane Češke Republike, Ministarstvo odbrane Slovačke i Tatra Defence Systems. Novac će se osigurati iz EU instrumenta SAFE, a Okvirni sporazum potpisat će se do kraja godine.

Kamioni Tatra ispunjavaju sve NATO-ove standarde za balističku i protuminsku zaštitu, a posjeduje ih 21 članica NATO-a. Vrijednost nabavke je oko 200 miliona eura, a rok isporuke od 2026. do 2030. godine.