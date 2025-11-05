Specijalno tužilaštvo formiralo predmet protiv Milatovića zbog odluke o odlikovanju Amfilohija

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) formiralo je predmet protiv predsjednika Jakova Milatovića povodom krivične prijave koju je NVO Crnogorski forum podnio protiv njega zbog odluke da posthumno dodijeli državni orden mitropolitu Amfilohiju. Iz Kabineta predsjednika Crne Gore saopćeno je da pozdravljaju ažurnost SDT-a te izražavaju podršku brzom i efikasnom završetku postupka.

U SDT-u su formirani spisi predmeta po prijavi predsjednice NVO Crnogorski forum, Jelene Marković, od 23. oktobra 2025. godine podnijete protiv predsjednika Milatovića zbog navodne zloupotrebe službenog položaja i drugih krivičnih djela, piše cdm.me.

U prijavi se, između ostalog, navodi da je predsjednik Milatović donio odluku o posthumnoj dodjeli državnog ordena mitropolitu Amfilohiju. U obrazloženju odluke, Amfilohije je opisan kao ličnost koja je doprinijela demokratizaciji Crne Gore, duhovni vođa koji je zadužio pravoslavne vjernike i čovjek koji je Crnoj Gori donio mir i pomirenje.