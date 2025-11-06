Zbog zagrljaja sa studentom Savom, Nadiji upućene prijetnje: Otac poručio da ne želi sukobe

Muamer Delimeđac, otac Nadije, studentkinje Državnog univerziteta u Novom Pazaru koja je na fotografiji u zagrljaju sa studentom Savom Nikolićem iz Ćuprije, a koja je izazvala burne reakcije dijela javnosti, izjavio je kako mu je najvažnije da njegova kćerka slobodno može da izađe na ulicu i da se fokus društva vrati na studentske zahtjeve i borbu za njihovu bolju budućnost.

Fotografija je izazvala burne reakcije dijela javnosti, pa iako se veliki broj građana oduševio prizorom i ocijenio ovu sliku za simbol jedinstva i studentskih protesta, bilo je, nažalost, i “zlih jezika”, piše Nova.rs.

Naime, Nadija je u prvih nekoliko dana nakon komemorativnog skupa u Novom Sadu, uoči kojeg je i nastala ova slika, trpjela ozbiljne prijetnje, zbog čega se oglasio njen otac.

Među prijetnjama našle su se i one koja pozivaju na protjerivanje i smrt.

- Ona je jako teško podnijela strašne prijetnje koje su joj upućivane. Mlada je i normalno da je preplašena jer nije očekivala da će jedna slika izazvati ovakve reakcije kod dijela građana. Iskreno i ja sam se plašio, ali stariji sam i imam neko životno iskustvo, pa na sve gledam drugačije. Bilo mi je jako teško zbog nje. Njena sigurnost mi je najvažnija, a smatram da svako ko ima kćerku treba da sjedne i stavi kapu na koljeno, pa razmisli da li bi želio da ona prolazi kroz ovako nešto -kaže Delimeđac.

I pored negativnih komentara i prijetnji, situacija se, ističe on, konačno smiruje.

- Podrška nam stiže i od Bošnjaka i od Srba i svih građana. Sada ulazimo u fazu smirivanja tih komentara i tenzija. Želimo da sve ostane na ovome, da ne produbljujemo nikakve dalje sukobe. Negativni komentari i prijetnje dolazili su uglavnom od ljudi koji se kriju iza lažnih profila, tako da ne možemo ni da znamo ko su oni. Svakako najvažnija nam je podrška lokalne samouprave i to da Nadija sad može da izađe na ulicu i da se osjeća sigurno u Pazaru - kaže Delimeđac.

Drugi susret na putu za Novi Sad

Ovu hrabru djevojku, koja je islamske vjeroispovjesti, pa na glavi nosi hidžab, zagrlio je student Sava Nikolić iz Ćuprije, prepoznatljiv po tome što uvijek nosi tradicionalnu srpsku kapu – šajkaču, na putu za komemorativni skup u Novom Sadu. Oni su se upoznali još kada su pješačili na protest u Kraljevu, kada je, inače, nastala njihova prva zajednička fotografija koja je obišla i oduševila Srbiju. Međutim, tada nisu bili zagrljeni, pa su „vjerski dušebrižnici“ oćutali.

Sada su se ponovo sreli i ovog puta Sava je zatekao Nadiju uplakanu, pa je prišao da je zagrli. Tako je nastala fotografija, koja je podijelila prije svega građane Novog Pazara.

- Mislim da je dosta bilo podjela i da to što se situacija oko ove slike smiruje govori da većina građana deli moje mišljenje. Fokus treba da se vrati na studente i njihove zahtjeve, na 16 dana pješačenja, želji i borbi za boljim životom, budućnošću, obrazovanjem - naglašava Delimeđac.

Podsjetimo, nakon što se vjerski predavač Elvedin Pezić oglasio na svom Fejsbuk profilu o pomenutoj fotografiji, rekavši da je „sramota za porodicu, a vjerom haram da muslimanka, pokrivena djevojka, javno grli momka koji nosi šajkaču“, krenula je lavina prijetnji i negativnih komentara.

Potresen danima

Nakon što su Nadiji upućivane strašne prijetnje, ni student Sava Nikolić nije pošteđen.

On je ranije za Nova.rs rekao da je danima potresen i da ne može da odmori poslije marša jer od kako se vratio iz Novog Sada čita prijeteće komentare.

- Trudim se da budem uz Nadiju jer trpi brojne pritiske, a sad i mene prozivaju. Javno sam rekao Peziću da prestane sa podjelama, jer je normalno i prirodno da kad neko plače priđete i zagrlite tu osobu. Sad dobijam prijetnje na mrežama, kako ću ih ‘zapamtiti’, da ‘više nikada neću smijeti da dođem u Novi Pazar’ i tome slično. To su sve botovski profili, ali ja ih se ne plašim i na njih ne odgovaram. Smatram da ona to nije zaslužila, a treba da živi u tom gradu i ne želim da je ljudi gledaju podozrivo - kaže Sava i dodaje da nije bilo moguće da je ne zagrli kad je video kako plače, piše Nova.rs.