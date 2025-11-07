Nevjerovatna priča: Francuz krenuo na pregled kod svog liječnika, nenamjerno došao do Makarske rivijere

Hotel je odlučio zaštititi privatnost starijeg gospodina i nije dopustio intervjue dok ne stigne njegova porodica

Brela na Makarskoj rivijeri. Facebook

Dž. R.

7.11.2025

Neimenovani Francuz (87) uradio je nešto nevjerovatno. Naime, on je nenamjerno prevalio skoro 1.800 kilometara i završio u Brelima.

Gospodin je išao na rutinski pregled kod svog liječnika u blizini mjesta stanovanja. No, umjesto da u navigaciju upiše adresu ambulante u svom francuskom selu, upisao je 'Brela' te krenuo prema Sredozemlju, preko Italije, Slovenije i na kraju Hrvatske.

Nakon preduge vožnje, zbunjeni je vozač stigao pred hotel 'Soline' u Brelima, piše Slobodna Dalmacija.

Djelatnici hotela brzo su uočili da nešto nije u redu. Čovjek je bio sam, bez prtljage, a s obzirom na godine, činilo se da nije svjestan koliko je daleko od doma.

- Gospodina smo odmah smjestili u hotel i pobrinuli se da mu ništa ne nedostaje. Kontaktirali smo nadležne službe i njegovu porodicu u Francuskoj, koja je ostala u potpunom šoku - ispričali su djelatnici za Slobodnu Dalmaciju.

U Francuskoj je porodica prijavila nestanak, jer stariji muškarac nije dolazio kući ni nakon nekoliko sati. Kada je stigla vijest da je pronađen u Hrvatskoj, uslijedilo je olakšanje, ali i nevjerica. Hotel je odlučio zaštititi privatnost starijeg gospodina i nije dopustio intervjue dok ne stigne njegova porodica, koja se odmah uputila prema Hrvatskoj.

