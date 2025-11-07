Zemljotres jačine 3,6 stepeni po Rihteru pogodio Crnu Goru: Osjetio se i u BiH

Zemljotres magnitude 3.6 stepeni po Rihteru pogodio je u petak, 7. novembra 2025 u 08:59 sati Crnu Goru.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.347 i dužine 18.8643.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 7 kilometara ispod površine zemlje nedaleko od Pljevlja.

Zemljotres se osjetio i u Sarajevu, Foči i još nekoliko gradova u BiH.

- Zaljuljalo se kratko - napisala je jedna osoba iz okoline Sarajeva.

- Podrhtavao mi je krevet, to me je i probudilo - napisala je jedna osoba iz Foče.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.