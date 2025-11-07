Zaharova: "Pitam se da li postoji samo jedan Vučić, intervjue kao da daju različite osobe"

Portparolka Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da je Moskva više puta dobijala uvjeravanja od vlasti Srbije kako je izvoz municije pod strogim nadzorom, te da oružje proizvedeno u toj zemlji neće biti isporučivano Ukrajini.

- Moskva je više puta dobijala od rukovodstva Srbije uvjeravanja da je izvoz municije srbijanske proizvodnje pod strogim nadzorom i da ta roba neće biti isporučivana Ukrajini, kako bi se spriječilo da je Kijev koristi protiv naših vojnika - rekla je Zaharova tokom redovnog brifinga s novinarima. Izjava se odnosila na komentare Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, koje je dao u intervjuu za njemački magazin o spremnosti Srbije da prodaje municiju Evropskoj uniji, prenosi Nova.rs.

"Kontradiktorni nastupi"

Govoreći o, kako je navela, kontradiktornim javnim nastupima srbijanskog predsjednika, Zaharova je istakla da ima osjećaj kao da se radi o različitim osobama.

- Znate, kada čitam sve te intervjue predsjednika Srbije, pitam se — da li tamo zaista postoji samo jedan predsjednik Vučić, jer se stiče utisak da te intervjue daju potpuno različiti ljudi. Jedne izjave čujemo kada je u Moskvi, a sasvim druge kada govori iz drugih geografskih tačaka. To govorim samo o onome što je u javnoj sferi. Možda su mediji nešto pogrešno prenijeli, ali u tom slučaju trebalo bi da uslijedi objašnjenje od strane predsjednikove press službe - kazala je Zaharova, prenose ruske državne agencije.

Ona je podsjetila da je Rusija i ranije, na najvišem nivou, dobijala uvjeravanja iz Beograda o poštovanju vojne neutralnosti i kontroli izvoza naoružanja.

- Iskreno govoreći, više puta, i to na najvišem nivou, dobijali smo od rukovodstva Srbije izjave da se izvoz srbijanske municije strogo kontroliše i da ta roba neće završiti u Ukrajini, kako bi se spriječilo da bude korištena protiv naših vojnika - naglasila je portparolka ruskog Ministarstva vanjskih poslova.

Sporne isporuke

Zaharova je također podsjetila na, kako je rekla, višestruke slučajeve kada su "ruski vojnici dolazili u pomoć bratskom srpskom narodu".

- Odbijam čak i da razmatram ne samo mogućnost, nego i samu pomisao da bi ruski vojnici, koji su historijski davali svoje srce — u svakom smislu te riječi, dajući život ili izražavajući ljubav i vjernost srpskoj braći — mogli biti pogođeni ili ubijeni srbijanskim oružjem, municijom i granatama - zaključila je Zaharova, prenose RIA Novosti.

Ranije je ruska Vanjsko-obavještajna služba (SVR) saopćila da je Beograd navodno slao municiju Kijevu, uprkos proklamovanom neutralnom stavu. Nakon toga, Vučić je izjavio da će "sve sporne isporuke biti poništene ako se pojave sumnje u dokumentaciju ili krajnjeg korisnika". On je 23. juna saopćio da je Srbija privremeno obustavila izvoz municije i da će svaka buduća pošiljka zahtijevati posebne odluke nadležnih institucija.