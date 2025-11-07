Haos se nastavio u centru Zagreba: Pogledajte kako policija lovi maskirane muškarce

Na početku je na mjestu događaja bilo tek nekoliko pripadnika interventne policije i nekoliko policajaca u civilu, da bi kasnije u Preradovićevu ulicu pristigle veće policijske snage.

Nakon Splita, večeras se u Zagrebu, ispred Srpskog kulturnog centra gdje se održavala izložba, okupila grupa od oko 50 maskiranih muškaraca. Okupljanje je, kako se pretpostavlja, bio protest protiv održavanja Dana srpske kulture.

Grupa muškaraca otpjevala je pjesmu "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država" i skandirala "Za dom spremni", a potom se udaljila s mjesta događaja.

Ubrzo je policija krenula u potjeru za učesnicima incidenta. Jedna grupa od desetak muškaraca zaustavljena je u Dalmatinskoj ulici, gdje su ih legitimisali i potom pustili.

Potjera za učesnicima nastavila se i u drugim ulicama centra Zagreba. Vida TV objavila je snimku iz Gajeve ulice na kojoj se vidi kako policajci, među parkiranim automobilima, love mladiće.

"Kud ćeš?! Stani!", čuje se kako policajac viče mladiću koji pokušava pobjeći.