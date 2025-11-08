HAOS U KOMŠILUKU

Vlada Hrvatske uvela posebne mjere nakon novog incidenta

Prema izvoru, pojačana prisutnost policije povezana je s dogovorom postignutim nedavno između Vlade RH i predstavnika srpske nacionalne manjine

Incident na ulici. Screenshot

A. O.

8.11.2025

Posebne mjere zbog incidenata na Danima srpske kulture u Splitu i Zagrebu uvodi Vlada Republike Hrvatske.

Iz vlade ističu da je policija sinoć u Preradovićevoj ulici u centru Zagreba policija reagirala odmah i bila na mjestu događaja u vrlo kratkom roku.

Prema izvoru, pojačana prisutnost policije povezana je s dogovorom postignutim nedavno između Vlade RH i predstavnika srpske nacionalne manjine nakon incidenta u Splitu.

Kako javljaju hrvatski mediji, dogovoreno je da policija i nadležna tijela preventivno osiguravaju događanja predstavnika srpske manjine kako bi se unaprijed odvratile moguće provokacije te spriječili eventualni incidenti ili neredi.

Podsjetimo, sinoć se u Zagrebu okupilo oko 100 maskiranih muškaraca, uglavnom mladića. Došli su pred Srpski kulturni centar u Preradovićevoj ulici u Zagrebu gdje se održavalo otvaranje izložbe. Okupili su se u znak protesta protiv održavanja Dana srpske kulture.

Nakon što su otpjevali "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država" i "Zovi, samo zovi, svi će sokolovi za te život dati", grupa mlađih muškaraca otišla je s mjesta događaja. Policija je, dok su se muškarci razilazili, neke od njih zaustavila i legitimirala, a neke su hvatali u okolnim ulicama.

