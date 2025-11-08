Vlada Hrvatske uvela posebne mjere nakon novog incidenta

Posebne mjere zbog incidenata na Danima srpske kulture u Splitu i Zagrebu uvodi Vlada Republike Hrvatske.

Iz vlade ističu da je policija sinoć u Preradovićevoj ulici u centru Zagreba policija reagirala odmah i bila na mjestu događaja u vrlo kratkom roku.

Prema izvoru, pojačana prisutnost policije povezana je s dogovorom postignutim nedavno između Vlade RH i predstavnika srpske nacionalne manjine nakon incidenta u Splitu.

Kako javljaju hrvatski mediji, dogovoreno je da policija i nadležna tijela preventivno osiguravaju događanja predstavnika srpske manjine kako bi se unaprijed odvratile moguće provokacije te spriječili eventualni incidenti ili neredi.