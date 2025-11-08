TENZIJE NE PRESTAJU

Neredi u regionu: Hrvatima u Srbiji na kuće bacaju crvenu farbu, Srbi u Hrvatskoj ne mogu izložbu održati

Već sinoć isti broj, također maskiranih, muškaraca je stigao pred Srpski kulturni centar u Zagrebu gdje se održavala izložba te su skandirali "NDH"

Bačena crvena farba na kuću Hrvata i Mađarice u Srbiji. Screenshot

A. O.

8.11.2025

Dok u Splitu i Zagrebu sljedbenici zločinačkog ustaškog pokreta, s fantomkama na glavama, ometaju održavanje kulturnih manifestacija u režiji građana srpske nacionalnosti, istovremeno se u Beogradu na kuće hrvatskih državljana baca crvena farba.

Tenzije ne prestaju. Srbijanski advokat Čedomir Stojković objavio je videosnimak kako se huligani na kuću građana Srbije, hrvatske nacionalnosti i njegove supruge mađarske nacionalnosti, bacaju crvenu farbu uz uvrede da je "ustaša" i prijetnje "da će ga zaklati".

Stojković tvrdi da tužilaštvo još nije reagovalo, iako im je videosnimak dostupan.

U Hrvatskoj situacija nije mnogo bolja situacija po pitanju ideologija koje se uveliko bude i postaju glasnije. 

U Splitu je nedavno grupa maskiranih mladića prekinula kulturni događaj u Srpskom kulturnom centru.

Već sinoć isti broj, također maskiranih, muškaraca je stigao pred Srpski kulturni centar u Zagrebu gdje se održavala izložba te su skandirali "NDH", "Za dom spremni".

