Neredi u regionu: Hrvatima u Srbiji na kuće bacaju crvenu farbu, Srbi u Hrvatskoj ne mogu izložbu održati

Dok u Splitu i Zagrebu sljedbenici zločinačkog ustaškog pokreta, s fantomkama na glavama, ometaju održavanje kulturnih manifestacija u režiji građana srpske nacionalnosti, istovremeno se u Beogradu na kuće hrvatskih državljana baca crvena farba.

Tenzije ne prestaju. Srbijanski advokat Čedomir Stojković objavio je videosnimak kako se huligani na kuću građana Srbije, hrvatske nacionalnosti i njegove supruge mađarske nacionalnosti, bacaju crvenu farbu uz uvrede da je "ustaša" i prijetnje "da će ga zaklati".

Stojković tvrdi da tužilaštvo još nije reagovalo, iako im je videosnimak dostupan.