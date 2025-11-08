Preminuo prvi tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević: Žestoko se protivio negiranju genocida u Srebrenici

Prvi tužilac za ratne zločine Srbije, Vladimir Vukčević, preminuo je danas u 75. godini života. Informaciju je za list Danas potvrdio njegov dugogodišnji prijatelj i saradnik Bruno Vekarić.

Vukčević je rođen 1950. godine u Beogradu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, te odrastao na Dedinju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1973, a pravosudni ispit položio tri godine kasnije.

U aprilu 1978. izabran je za zamjenika javnog tužioca u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu. Od 1994. bio je zamjenik Okružnog javnog tužioca, a 2002. postao zamjenik Republičkog javnog tužioca i šef Krivičnog odjeljenja.

Skupština Srbije ga je u julu 2003. izabrala za prvog Tužioca za ratne zločine, a na tu funkciju ponovo je izabran u novembru 2009. godine. Na tom mjestu ostao je do kraja 2015, podsjeća Istinomer.

Vukčević je bio poznat po dosljednom zalaganju za poštivanje presuda međunarodnih sudova i protivljenju negiranju genocida u Srebrenici, upozoravajući da takvi stavovi „bacaju ljagu na narod Srbije“.