Oglasilo se Tužilaštvo o slučaju Merime Aličkanović iz BiH koja je pokušala ubiti policajca u Beogradu

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušana je državljanka Bosne i Hercegovine Merima Aličkanović (24) zbog postojanja osnova sumnje da je 6. novembra 2025. godine pokušala lišiti života policijskog službenika PS Savski venac, V. V.

Osumnjičena se na saslušanju branila šutnjom, odnosno iskoristila je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

- Nakon saslušanja, Tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Merimi A. odredi pritvor zbog opasnosti od bijega i mogućnosti da u kratkom periodu ponovi krivično djelo - navode iz Tužilaštva.

Bila je pijana

Njoj se na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.

- Postoje osnovi sumnje da je Merima A. 6. novembra oko četiri sata ušla u Policijsku stanicu Savski venac, došla do prijavnice, gdje je oštećeni policijski službenik obavljao redovni službeni zadatak obezbjeđenja objekta, te zatražila da je uputi kako da dođe do Surčina. Nakon toga ga je upitala i kada će ‘oni doći u Ćacilend’. Policijski službenik je primijetio da je osumnjičena pod dejstvom alkohola, pa je pokušao da je izvede iz službenih prostorija i pokaže joj pravac za koji je pitala. Tada je ona počela negodovati i ušla u verbalnu raspravu s njim. Kada je primijetio da Merima A. u džepu ima predmet sive boje koji podsjeća na nož, oštećeni se vratio do dežurne službe kako bi o tome obavijestio ostale policijske službenike koji su s njim radili u smjeni, uzeo službenu palicu, a zatim se vratio u prostor kod ulaznih vrata, gdje je osumnjičena nastavila s negodovanjem - navode iz Tužilaštva.

Kako se dalje ističe, osumnjičena je u jednom trenutku izvadila iz džepa oštricu.

- Iz džepa jakne izvukla je nož tipa ‘skakavac’, ukupne dužine 20 cm, s oštricom dugom 8 cm, te je pokušala u više navrata ubosti policijskog službenika u predjelu gornjeg dijela tijela, što je on uspio izbjeći. Zatim je istrčao iz službenih prostorija i nastavio kretanje prema kolovozu, dok je osumnjičena nastavila ići prema njemu, cijelo vrijeme držeći nož u ruci i nasrćući u njegovom pravcu - navodi se.

Nastavio kretanje

V. V. je u jednom trenutku pao na kolovoz, nakon čega se pridigao i nastavio kretanje prema tramvajskim šinama. Primijetio je da je i osumnjičena, koja je također pala, ustala i nastavila se kretati prema njemu, ignorišući naređenje koje je izdavao policijski službenik: „Stoj, policija! Odbaci nož!“

- V. V. je zatim izvadio službeni pištolj i najprije ispalio nekoliko projektila u zrak kao znak upozorenja i pokušaja zaustavljanja osumnjičene, koja je, uprkos tome, nastavila kretanje prema njemu s nožem u ruci. Potom je ispalio nekoliko projektila u pravcu njenih nogu, pri čemu ju je jedan metak pogodio u predjelu desne natkoljenice. Osumnjičena je pala, ali se zatim ponovo podigla i nastavila kretanje prema policijskom službeniku s nožem u ruci. U tom trenutku on je pokušao vratiti se prema ulaznim vratima policijske stanice, kada su iz objekta izašli policijski službenici M. T. i Z. P., koji su upotrebom fizičke snage i sredstava za vezivanje savladali osumnjičenu - dodaje se u saopštenju.