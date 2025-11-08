Video / Dačić i presuđeni ratni zločinac otkrili bistu komandanta jedinice koja je djelovala u BiH

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić danas je zajedno s osuđenim ratnim zločincem i bivšim premijerom Srbije Nikolom Šainovićem otkrio bistu pokojnog policijskog general-potpukovnika Obrada Stevanovića.
BEOGRAD
Šainović je osuđen na 18 godina zatvora, a nakon 13 godina je pušten na prijevremenu slobodu
Dačić je tom prilikom Stevanovića opisao kao časnog i vrhunskog policajca te velikog patriotu, ističući kako su sukobi na prostoru bivše Jugoslavije bili „nametnuti“.
Na ceremoniji je bio prisutan i Šainović, bivši blizak saradnik Slobodana Miloševića, koji je 2009. pred Haškim tribunalom osuđen na 22 godine zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu, a kazna mu je kasnije smanjena na 18 godina. Nakon što je 2002. godine dobrovoljno otišao u Hag, pušten je na prijevremenu slobodu 2015. godine i potom se vratio u Socijalističku partiju Srbije, na čijem čelu se danas nalazi Dačić.
Stevanović, kojem je podignuta bista, bio je komandant Posebnih jedinica policije Resora javne bezbjednosti, koje su djelovale tokom ratova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. On je također svjedočio u Haagu u korist odbrane Jovice Stanišića i Franka Simatovića, koji su 2023. godine osuđeni na po 15 godina zatvora zbog ratnih zločina u BiH i Hrvatskoj.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
