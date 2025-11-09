Na Kosovu danas drugi krug lokalnih izbora

Na Kosovu se danas održava drugi krug lokalnih izbora na kojima građani biraju načelnike i gradonačelnike u 18 općina i lokalnih samouprava. Otvoreno je 525 biračkih centara s ukupno 1.648 biračkih mjesta, a pravo glasa ima 1.316.672 birača.

Drugi krug izbora održava se u Đakovici, Gnjilanu, Dragašu, Kačaniku, Klini, Kosovu Polju, Južnoj Mitrovici, Obiliću, Orahovcu, Peći, Prištini, Prizrenu, Suvoj Reci, Vitini, Vučitrnu, Juniku, Mamuši i Klokotu, prenosi Kosovo online.

Od općina sa srpskom većinom, drugi krug održava se u Klokotu. Na glasačkom listiću su imena dvojice prvoplasiranih kandidata iz prvog kruga - Božidara Dejanovića iz Srpske liste i Srećka Spasića iz GI Srpska narodna sloga.

Spasić se međutim pridružio Srpskoj listi i povukao iz izbora, pa je Dejanović praktično jedini kandidat, iako se formalno obojica danas nalaze na listiću. Građani koji su rano glasovali rekli su da od izbora očekuju bolju budućnost, obnovu infrastrukture i veću slobodu kretanja.

Predsjednik Središnjega izbornoga povjerenstva (SIP) Kreshnik Radoniqi glasao je u Peći te pozvao birače da poštuju izborna pravila, dok je glasnogovornik SIP-a Valmir Elezi potvrdio da su sva biračka mjesta otvorena na vrijeme i da izborni proces protječe bez nepravilnosti.

Premijer Kosova u tehničkom mandatu Albin Kurti glasao je u Prištini, poručivši da je današnji dan "dobar dan za demokraciju i slobodnu volju građana".

Kandidat pokreta Samoopredjeljenje za gradonačelnika Prištine Hajrula Čeku pozvao je građane da izađu na izbore, poručivši da im želi "dobru lokalnu vlast bez obzira na ishod". Za gradonačelnika Prištine natječe se aktuelni gradonačelnik Perparim Rama iz DSK.

U Južnoj Mitrovici i drugim općinama glasanje za sada prolazi bez nepravilnosti. I u toj općini nadmeće se kandidat Samoopredjeljenja Faton Peci, aktuelni ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu, kojem je protukandidat Arian Tahiri iz DPK.

Prema podacima SIP-a 1.690 mladih birača prvi put ima pravo glasa, odnosno koji su postali punoljetni između 13. listopada i 9. studenoga, a glasanje se omogućuje i za 2.541 osobu s posebnim potrebama putem mobilnih timova. I u drugom krugu, pravo glasa imaju i birači iz dijaspore, koji su se prijavili za glasanje na izborima u onim općinama u kojima se ponovno glasa.

U 20 lokalnih samouprava novi načelnici i gradonačelnici izabrani su već u prvom krugu izbora 12. listopada.

Od toga je Srpska lista izborila načelnike i gradonačelnike u devet općina: Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku, Leposaviću, Gračanici, Partešu, Novom Brdu, Ranilugu i Štrpcu, Samoopredjeljenje u Kamenici, Podujevu i Štimlju, DPK u Srbici, Uroševcu i Đeneral Jankoviću, DSK u Istoku i Lipljanu, Alijansa za budućnost Kosova u Dečanima, Nisma u Mališevu, dok je gradonačelnik Glogovca postao Ramiz Ladrovci s liste "Za šampiona Glogovca s Ramizom Ladrovcijem“.