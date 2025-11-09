Novi pokušaj napada na Srbe u Hrvatskoj: Na meti im bila djeca?

Brzom reakcijom organizatora i hrvatske policije sinoć je u Rijeci spriječen mogući incident ispred sportske dvorane na Zametu, gdje se održava Balkansko prvenstvo u karateu.

Sumnja se da je meta planiranog napada trebala biti delegacija mladih karatista iz Srbije.

Predsjednik Hrvatskog karate saveza, Davor Cipek, potvrdio je događaj, opisujući kako je pred sam kraj takmičenja primijećena sumnjiva grupa.

"Pred kraj samog takmičenja sinoć smo primijetili skupinu osoba s kapuljačama koji su se nalazili pored autobusa srpske federacije. Odmah smo pozvali policiju koja je stigla u rekordnom roku i u većem broju", izjavio je Cipek za Novi list.

Iako nije poznato jesu li htjeli napasti vozilo ili same takmičare, zabilježeno je da je "neko nešto doviknuo" prije nego što je veći dio takmičara ušao u dvoranu.

Policija zatekla maloljetnike

Policijska uprava primorsko-goranska potvrdila je intervenciju kod dvorane Zamet, gdje je zatečena grupa od desetak maloljetnih osoba.

Prema informacijama hrvatskih medija, upravo su karatisti iz Srbije trebali biti meta napada. Policija je obavila postupanje po dojavi o okupljanju sumnjive grupe, no naglasili su da nije došlo do verbalnog ni fizičkog sukoba, niti je zabilježena materijalna šteta.

"Prema dosadašnjim saznanjima nije bilo verbalnog ni fizičkog napada na sudionike međunarodnog takmičenja... Policija nastavlja s utvrđivanjem svih okolnosti ovog događaja", saopćeno je iz policije.

Karate Federacija

Predsjednik Cipek potvrdio je da se izvinio Karate federaciji Srbije zbog neugodnosti, te je istakao da su policijske patrole kasnije osigurale pratnju takmičarima do hotela.

Također je naveo da je obaviješten o privođenju određenog broja maloljetnika.

"Kolege iz Srbije osjećaju se sigurno", rekao je Cipek, dodavši da je prvenstvo, koje je okupilo oko 1.700 sudionika iz 13 zemalja, uključujući BiH, Srbiju, Crnu Goru, i druge, nastavljeno u sportskom duhu.

Ovo je treći incident u Hrvatskoj u samo nekoliko dana gdje su meta Srbi. Prvi se dogodio u Splitu gdje je grupa maskiranih napadača istjerala učesnike folklornog skupa, a drugi u Zagrebu kada se grupa maskiranih huligana uz povike "Nezavisna država Hrvatska" okupila ispred Srpskog kulturnog centra u Preradovićevoj ulici.