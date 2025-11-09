Šahman: Crna Gora treba da uđe u EU kao punopravna članica

Predsjednik Bošnjačkog demokratskog pokreta (BDP) Sead Šahman smatra da Crna Gora treba da uđe u EU kao punopravna članica i ravnopravna sa svim drugim članicama.

On je u intervjuu za CdM, između ostalog rekao, da uvođenje viza državljanima Turske već proizvodi višestruke negativne posljedice. Prema njegovim riječima ovom odlukom su najviše pogođeni naši iseljenici, za koje Crna Gora nije samo turistička destinacija, već emotivna veza sa zemljom njihovih djedova i očeva.

Intervju prenosimo u cijelosti:

CdM: Kako Bošnjački demokratski pokret (BDP) vidi trenutnu političku situaciju u Crnoj Gori? Očekujete li vanredne parlamentarne izbore?

Šahman: Postoje najave određenih partija vlasti da bi mogle napustiti izvršnu vlast i time izazvati potres unutar parlamentarne većine. Ostaje da vidimo da li su to, kao i obično do sada “pucnji u prazno” ili istinska posvećenost građanima koji su ih birali.

Također, ostaje da vidimo da li će naša evropska agenda napredovati i da li bi eventualni parlamentarni izbori bili otežavajuća okolnost na tom putu ukoliko planiramo da do 2028. godine budemo članica Evropske unije. Interes građana mora biti na prvom mjestu. Izbori će svakako biti prije ili kasnije prilika da se izmjeri rejting političkih partija, te kako građani percipiraju njihovu ulogu u našem društvu.

CdM: Može li Crna Gora do 2028. postati članica EU?

Šahman: Ambiciozan plan u svakom smislu. Važno je da sprovodimo reforme koje će donijeti veći životni standard i sveukupni boljitak za naše građane, a ne samo da bi forma bila zadovoljena. U svakom slučaju, očekujem da Crna Gora postane prva naredna članica EU. Ne raduje me što se iz nekih krugova iz Brisela pominje primanje u EU ali bez prava glasa. Mislim da Crna Gora treba da uđe u EU kao punopravna članica i ravnopravna sa svim drugim članicama. Mi i suštinski i geografski pripadamo Evropi i mjesto nam je u krugu razvijenih i prosperitetnih zemalja.

Mislim da Ministarstvo evropskih poslova u tom pravcu radi dobar posao i ispunjava sve ono što je u njihovoj mogućnosti. Ostaje da do kraja iduće godine vidimo da li ćemo zatvoriti sva pregovaračka poglavlja i postati članica EU do 2028. godine.

CdM: Smatrate li da je bezbjednosna situacija u državi dobra?

Šahman: Ona je jednim dijelom narušena zbog nedavnih nemilih dešavanja. Skandiranje “Ubij Turčina” ili “Turci napolje” ulicama glavnog grada buduće članice EU nisu ohrabrujuća poruka. Demoliranje objekata i uništavanje pokretne i nepokretne imovine ne treba da budu slika Crne Gore. Važno bi bilo sankcionisati takvo ponašanje kako bi se suzbio prostor za širenje takvih poruka.

Crna Gora mora biti siguran dom za sve ljudi koji u njoj žive, prije svega njene građane i domicilno stanovništvo, a onda i za strane državljane koji shodno zakonima naše zemlje ostvaruju pravo na rad i boravak u Crnoj Gori.

CdM: Da li je po Vašem mišljenju odluka o uvođenju viza za državljane Turske ishitrena?

Šahman: Smatram da se napredak u odnosima ne može postići ukidanjem bezviznog režima za građane Republike Turske. Takav potez već proizvodi višestruke negativne posljedice. Osim što, prema riječima ambasadora Bariša Kalkavana, možemo očekivati uvođenje mjera reciprociteta od strane Ankare, mogu biti ugroženi i naši studenti koji studiraju širom Turske, pacijenti koji se tamo liječe, ali i putnici koji preko Istanbula ostvaruju međunarodne konekcije na jednoj od najznačajnijih avio-ruta globalne mreže. Time se dovodi u pitanje sveukupna ekonomska i društveno-politička saradnja između dvije države. Crna Gora, kao mala zemlja, treba da čuva i jača prijateljstva, a ne da ih narušava.

Najviše su ovom odlukom pogođeni upravo naši iseljenici, za koje Crna Gora nije samo turistička destinacija, već emotivna veza sa zemljom njihovih djedova i očeva. Sve je više reakcija udruženja naših iseljenika iz Turske. Nezadovoljni su ovakvom odlukom, dok se resorno Ministarstvo dijaspore, koje bi trebalo da štiti njihove interese, ne oglašava.

Oko 2.000 iseljeničkih knjižica je izdato od strane Ministarstva građanima i državljanima Republike Turske koji imaju porijeko iz Crne Gore. Bošnjački demokratski pokret (BDP) insistira da se tim ljudima, kao nosiocima iseljeničkih knjižica, omogući bezvizni režim i boravak u Crnoj Gori, kao i određene povlastice u oblasti investiranja.

CdM: Hoće li se po Vašem mišljenju uvođenje viza za državljanje Turske odraziti na crnogorsku ekonomiju?

Šahman: “Zabjelska tuča” je iskorištena kao povod za uvođenje viza za državljane Republike Turske, a ovih dana svjedočimo da naši preduzetnici već trpe ozbiljne posljedice. Otkazan je značajan broj letova iz Turske prema Crnoj Gori, neizdate su brojne hotelske sobe, smanjen je turistički promet, uključujući i rent-a-car sektor.

Brojni uslužni sektori su ugroženi, a vrlo je teško u kratkom roku nadomjestiti to nekim drugim tržištem. Do početka ljetne sezone, mnogi preduzetnici će pretrpjeti ogromnu štetu jer je Turska bila u posljednje vrijeme na prvom mjestu kada je u pitanju dolazak turista u našu zemlju van ljetne sezone. Dakle, riječ je o ozbiljnom udaru na našu ekonomiju, pored vidljivog narušavanja odnosa između dvije države koje ove godine obilježavaju 146 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa.