Nurković: Genocid u Šahovićima obavezuje nas da ne zaboravimo

Nad bošnjačkim stanovništvom Šahovića prije 101 godinu, u vrijeme mira, izvršen je genocid koji je ostavio dubok i trajan trag u historiji Crne Gore.

U vremenu kada je trebalo da vlada mir, razorena su sela, ugašeni životi, a čitave porodice ostale su bez doma, bez imena i bez budućnosti, saopćeno je iz Kabineta potpredsjednika Skupštine Crne Gore, Mirsada Nurkovića.

Kako navodi taj zločin nije samo rana prošlosti, to je ožiljak koji i danas traje, jer nas podsjeća koliko duboko može pasti čovjek kad izgubi osjećaj za pravdu i čovječnost.

- Genocid u Šahovićima obavezuje nas da ne zaboravimo, da ne šutimo i da istinu ne skrivamo. Šutnja pred zlom nije neutralnost, već saučesništvo - saopćio je Nurković.

Prema njegovim riječima, generacije koje su počinile ovaj strašan zločin otišle su, ali njegova sjenka ostaje u kolektivnoj memoriji, ne kao nešto što bismo zaboravili, već kao ozbiljno upozorenje.

- Da, danas slušamo bol i šutnju onih koji su preživjeli, kao i šutnju društva koje je, kako ističu analize, prečesto biralo tišinu pred zlom i time mu poslužilo - kazao je Nurković.

Poručio je da naša moralna i državna odgovornost jeste da čuvamo sjećanje na žrtve, da budemo glas onih koji su zauvijek utihnuli i da samo istina, pravda i iskreno suočavanje sa prošlošću mogu izgraditi temelje trajnog mira i povjerenja među narodima Crne Gore.

- Sjećanje na Šahoviće nije okrenuto prošlosti, već je put ka budućnosti, da se nikada, nikome i nigdje takvo zlo ne ponovi - zaključio je Nurković.