Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KONTRADIKTORNOSTI

Slučaj iz Rijeke: Karatisti iz Srbije kažu da su huligani s palicama krenuli prema njima, nadležni da nema elemenata krivičnog djela

Gradonačelnica Rinčić kaže da je politička situacija ozbiljna

Incident tokom takmičenja. Screenshot

S. S.

9.11.2025

Na društvenim mrežama se pojavio snimak incidenta koji se desio sinoć u Rijeci, kada je grupa maskiranih muškaraca pokušala napasti karatiste iz Srbije.

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić je kazala da je taj događaj pokazao koliko je važno sačuvati mir i razum, te poručila da Rijeka neće tolerirati bilo kakav oblik nasilja.

Policija je, podsjetimo, sinoć ispred dvorane Zamet, gdje se održava Prvenstvo Balkana u karateu zatekla grupu osoba pod kapuljačama koja se okupila zbog učestvovanja srbijanske reprezentacije, a istraživanjem je utvrđeno da nije bilo verbalnog ni fizičkog napada na učesnike prvenstva.

Trener mladih srpskih karatista Miloš Rauković opisao je što se dogodilo u razgovoru za televiziju Vida Info: "Uočio sam veću grupu lica kako su stavili fantomke, palice i krenuli prema nama. Uspio sam djecu vratiti u salu i nakon toga obavijestio organizatore i predstavnike Karate federacije Srbije. Oni su tu kružili dok nije došla policija, kada su vidjeli policiju, počeli su se udaljavati", rekao je Rauković.

- Kao gradonačelnica želim reći da je Rijeka grad tolerancije i zajedništva. Ipak jučerašnja situacija ispred dvorane Zamet pokazuje da se nalazimo u ozbiljnoj političkoj situaciji koji mnogi koriste za dodatno podizanje tenzija - poručila je putem Facebooka riječka gradonačelnica.

Zahvalila je službama reda i sigurnosti koje su situaciju razriješile na miran način, napomenuvši da prema njihovim informacijama nije došlo ni do kakvog verbalnog ni fizičkog okršaja kao ni uništavanja imovine.

Poručila je, međutim da u Rijeci neće tolerirati niti kakav oblik nasilja te je pozvala sve političke aktere ali i predstavnike medija da ne koriste takve situacije za dodatno podizanje tenzija. "Ono što je potrebno jest pronaći snagu za konstruktivan dijalog a ne dodatno raspirivanje mržnje", rekla je Rinčić.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da nije bilo verbalnog ni fizičkog napada na učesnike prvenstva u dvorani Zamet te da u odnosu na zatečene osobe nisu utvrđena obilježja prekršaja ili krivičnog djela ali je policija o slučaju izvijestila nadležnu službu socijalne skrbi. U policiji su rekli da će tokom trajanja prvenstva poduzimati sve potrebne mjere u cilju održanja povoljnog stanja sigurnosti i sprečavanja možebitnih kažnjivih radnji.

# RIJEKA
# MILOŠ RAUKOVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.