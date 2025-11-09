Slučaj iz Rijeke: Karatisti iz Srbije kažu da su huligani s palicama krenuli prema njima, nadležni da nema elemenata krivičnog djela

Na društvenim mrežama se pojavio snimak incidenta koji se desio sinoć u Rijeci, kada je grupa maskiranih muškaraca pokušala napasti karatiste iz Srbije.

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić je kazala da je taj događaj pokazao koliko je važno sačuvati mir i razum, te poručila da Rijeka neće tolerirati bilo kakav oblik nasilja.

Policija je, podsjetimo, sinoć ispred dvorane Zamet, gdje se održava Prvenstvo Balkana u karateu zatekla grupu osoba pod kapuljačama koja se okupila zbog učestvovanja srbijanske reprezentacije, a istraživanjem je utvrđeno da nije bilo verbalnog ni fizičkog napada na učesnike prvenstva.

Trener mladih srpskih karatista Miloš Rauković opisao je što se dogodilo u razgovoru za televiziju Vida Info: "Uočio sam veću grupu lica kako su stavili fantomke, palice i krenuli prema nama. Uspio sam djecu vratiti u salu i nakon toga obavijestio organizatore i predstavnike Karate federacije Srbije. Oni su tu kružili dok nije došla policija, kada su vidjeli policiju, počeli su se udaljavati", rekao je Rauković.