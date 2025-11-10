Ured EU: Napredak u izbornom procesu dokaz je demokracije na Kosovu

Vršiteljica dužnosti veleposlanice EU na Kosovu Eva Palatova ocijenila je u ponedjeljak da je drugi krug lokalnih izbora na Kosovu protekao uredno i bez problema što je dokaz demokracije u najmlađoj europskoj državi.

Palatova je pozdravila uredan i uključiv prolazak drugog kruga izbora za gradonačelnike u 18 općina na Kosovu, kojima je obilježen završetak ciklusa lokalnih izbora, nazvavši to svjedočanstvom demokracije na Kosovu, priopćeno je iz Ureda Europske unije na Kosovu.

Na Kosovu je u nedjelju održan drugi krug lokalnih izbora u 18 općina nakon prvog kruga početkom listopada na kojima se glasalo za 38 gradonačelnika i vijećnike u lokalnim skupštinama.

Središnje izborno povjerenstvo Kosova (CIK) u ponedjeljak je objavilo preliminarne rezultate drugog kruga izbora prema kojem je Samoopredjeljenje (PS), vladajuća stranka premijera Albina Kurtija, pobijedilo u četiri općine.

Samo četiri općine s albanskom većinom imat će nove gradonačelnike nakon lokalnih izbora održanih 12. listopada i drugog kruga izbora 9. studenoga. Tako je do promjene vlasti došlo u Južnoj Mitrovici, Kosovu Polju i Obiliću u kojima su pobijedili kandidati Samoopredjeljenje.

Faton Peci pobijedio je u Mitrovici, Valon Prebreza u Kosovu Polju i Halil Thaçi u Obiliću, prenose Reporteri.net.

Prema preliminarnim rezultatima, najviše općina osvojile su albanske stranke Pokret Vetëvendosje i Demokratski savez Kosova i to po sedam općina, zatim Demokratska stranka Kosova sa šest općina, zatim Savez za budućnost Kosova s ​​pet općina, Inicijativa za Kosovo osvojila je jednu općinu, Demokratska turska stranka Kosova (KDTP) osvojila je jednu općinu, a Inicijativa Ramiza Lladrovcija osvojila je jednu općinu.

Srpska lista u drugom krugu pobijedila je u Klokotu i s prethodnih devet izabranih gradonačelnika, sada ima 10 gradonačelnika.

Predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva Kreshnik Radoniqi kazao je kako će konačni rezultati drugog kruga biti objavljeni tokom sljedećeg tjedna dok će glasovi dijaspore biti prebrojani početkom tjedna.