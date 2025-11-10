TRAGEDIJA IZ 1924. GODINE

Reis Fejzić: Prošlo je stoljeće, a Crna Gora i dalje šuti o genocidu u Šahovićima

Na stotine ubijenih, hiljade protjeranih, broj onih koji su ostali na svom ognjištu – nula, poručio je

Luka Zeković

M. Až.

10.11.2025

Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat-ef. Fejzić podsjetio je javnost da se danas navršava 101 godina od genocida u Šahovićima – jednog od najmračnijih poglavlja u historiji Crne Gore i Sandžaka, te tragedije koja je 1924. godine zauvijek promijenila lice ovog kraja.

- Na stotine ubijenih, hiljade protjeranih, broj onih koji su ostali na svom ognjištu – nula - napisao je reis na mreži X, dodajući da vlasti i danas odbijaju otvoriti raspravu o ovom zločinu.

Fejzić je podsjetio da je genocid u Šahovićima iz novembra 1924. godine uslijedio nakon lažne optužbe da su muslimani tog kraja odgovorni za ubistvo tadašnjeg policijskog funkcionera Boška Boškovića.

Iako je kasnije dokazano da je optužba bila neutemeljena, odmazda nad muslimanskim stanovništvom bila je brutalna – spaljena su čitava sela, a broj žrtava nikada nije tačno utvrđen.

Reis je istakao da ni nakon više od jednog vijeka tišina o ovom događaju nije prekinuta. 

- Kažem – lažna optužba. Zar to nije poznato i ovih dana - poručio je Fejzić, aludirajući na ponavljanje istih obrazaca propagande i nepravde i u današnjem vremenu.

On je naglasio da institucionalno priznanje i javna osuda ovog zločina i dalje izostaju. 

- Poruke preživjelih potomaka i vjerskih lidera imaju jasnu poruku: bez suočavanja sa istinom nema ni trajnog mira - zaključio je reis.

