Novi Sad raspisao konkurs za spomenik poginulim u padu nadstrešnice Željezničke stanice

Grad Novi Sad raspisao je konkurs za izradu idejnog rješenja spomenika osobama poginulim u padu nadstrešnice Željezničke stanice 1. novembra prošle godine, objavio je portal 021.rs.

Procijenjena vrijednost konkursa iznosi 3,9 miliona dinara (33.300 eura) s uračunatim porezima, a prva nagrada predviđena je u iznosu od dva miliona dinara (17.000 eura). Druga nagrada iznosi 750 hiljada (6.400 eura), a treća 500 hiljada dinara (4.300 eura).

Spomenik bi trebalo da bude postavljen na platou između željezničke i autobuske stanice, a cilj konkursa je, kako se navodi u dokumentaciji, "dostojno obilježiti tragični događaj i sačuvati sjećanje na poginule sugrađane".

Rok za dostavu radova ističe 6. februara 2026. godine. Na konkursu mogu učestvovati diplomirani akademski umjetnici i arhitekti, pojedinačno ili u timovima.

Žiri konkursa čine profesorica Maja Čeremidžić Šainović kao predsjednica, akademski umjetnik Radovan Jokić kao zamjenik predsjednice, te historičari umjetnosti Saša Janjić i Marko Stojanović i arhitektica Vera Golubović.

Studenti novosadskih fakulteta su tokom komemoracije 1. maja ove godine postavili spomen-ploču s natpisom "Novi Sad pamti", a gradonačelnik Žarko Mićin tada je najavio pokretanje zvanične inicijative za trajno spomen-obilježje u dogovoru s predsjednikom Aleksandrom Vučićem.