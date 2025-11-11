Srbijanska ministrica energije: Rusi spremni prepustiti upravljanje NIS-om trećoj strani

Ministrica rudarstva i energije Srbije Dubravka Đedović Handanović kazala je da su ruski vlasnici Naftne industrije Srbije (NIS) spremni prepustiti trećim osobama kontrolu i utjecaj nad tom tvrtkom koja se nalazi pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Prema njezinim riječima, ruski vlasnici su poslali zahtjev američkom Uredu za kontrolu inozemne imovine (OFAC), u kojem se traži produžetak dozvole za rad, na osnovi pregovora s trećom stranom.

"U molbi se navodi da je ruska strana spremna prepusti kontrolu i utjecaj nad tvrtkom NIS trećoj osobi. Srbija je ovaj zahtjev službeno podržala. OFAC je već reagirao određenim komentarima i nadamo se da će iznijeti svoj stav već tijekom tjedna", napisala je Đedović Handanović na Instagramu.

Naftna industrija Srbije našla se na listi sankcija SAD-a početkom godine zbog takozvanog "sekundarnog rizika", odnosno većinskog ruskog vlasništva.

Američko ministarstvo financija uvelo je sankcije Rusiji zbog ofenzive u Ukrajini, a njima je obuhvaćen i NIS, tvrtka većinski u ruskom vlasništvu. Washington je potom osam puta odgodio stupanje na snagu tih mjera, posljednji put do 8. listopada a u međuvremenu, vlasnička struktura NIS-a je više puta mijenjana, ali je i dalje većinski u rukama ruskih kompanija.

Srbijanski predsjednik Srbije Aleksandar Vučić susreo se u petak u Beogradu s ruskim veleposlanikom u toj zemlji Aleksandrom Bocan-Harčenkom te kazao kako su tijekom sastanka posebnu pozornost posvetili opskrbi Srbije plinom i uvjetima koji jamče sigurnost, predvidivost cijena i dalju diverzifikaciju izvora.

Srbija se našla u veoma teškoj situaciji nakon što je Europska unija zabranila tranzit prirodnog plina iz Rusije kroz EU u treće zemlje.

Iz Bruxellesa je najavljeno da ta mjera stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine, uz tranzicijski period za postojeće ugovore.

Kratkoročni ugovori koji su postignuti prije 17. lipnja ove godine mogu se nastaviti do 17. lipnja 2026. godine, dok će dugoročni ugovori trajati do 1. siječnja 2028. godine.