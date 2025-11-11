Osnovni sud u Beranama: Mitropolit Metodije dužan da preda spomen obilježje Pavla Đurišića

Osnovni sud u Beranama prihvatio je zahtjev tužiteljstva i naložio mitropolitu budimljansko-nikšićkom Metodiju da preda spomenik Pavlu Đurišiću, koji se nalazi u manastiru Đurđevi Stupovi.

Sud je naveo da se spomenik privremeno oduzima jer može poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku protiv Vujadina Dobrašinovića, osumnjičenog za nedozvoljeno podizanje spomen-obilježja, javlja Radiotelevizija Crne Gore.

Ukoliko mitropolit odbije predati spomenik, može biti kažnjen novčanom kaznom do 1.000 eura ili zatvorom, navodi se u saopćenju Suda.

Oduzeti predmet bit će predan na čuvanje policiji u Beranama.