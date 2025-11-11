Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

CRNA GORA

Osnovni sud u Beranama: Mitropolit Metodije dužan da preda spomen obilježje Pavla Đurišića

Ukoliko mitropolit odbije predati spomenik, može biti kažnjen novčanom kaznom do 1.000 eura ili zatvorom

Spomenik Pavlu Đurišiću. RTS

FENA

11.11.2025

Osnovni sud u Beranama prihvatio je zahtjev tužiteljstva i naložio mitropolitu budimljansko-nikšićkom Metodiju da preda spomenik Pavlu Đurišiću, koji se nalazi u manastiru Đurđevi Stupovi.

Sud je naveo da se spomenik privremeno oduzima jer može poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku protiv Vujadina Dobrašinovića, osumnjičenog za nedozvoljeno podizanje spomen-obilježja, javlja Radiotelevizija Crne Gore.

Ukoliko mitropolit odbije predati spomenik, može biti kažnjen novčanom kaznom do 1.000 eura ili zatvorom, navodi se u saopćenju Suda.

Oduzeti predmet bit će predan na čuvanje policiji u Beranama.

# CRNA GORA
# PAVLE ĐURIŠIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.