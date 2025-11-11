Hiljade demonstranata se okupilo ispred zgrade Generalštaba, žele spriječiti izgradnju Trampovog kompleksa

Hiljade demonstranata okupile su se ispred bivšeg vojnog štaba u Beogradu protestujući protiv novog zakona kojim se ubrzava prenamjena tog prostora u luksuzni kompleks koji je dat u zakup kompaniji čiji je osnivač zet američkog predsjednika Donalda Trampa, Džared Kušner.

Ovaj protest u glavnom gradu Srbije dio je niza antivladinih okupljanja koja traju već godinu dana, a započela su nakon urušavanja krova željezničke stanice u kojem je poginulo 16 osoba.

Poslanici Narodne skupštine Srbije usvojili su zakon kojim se omogućava brže provođenje administrativnih procedura za Kušnerovu kompaniju Affinity Global Development, koja planira izgradnju hotela, stanova, prodavnica i kancelarija na mjestu bivšeg štaba Jugoslovenske narodne armije.

Opozicioni poslanici tvrde da je zakon neustavan, dok vladajuća većina insistira da je riječ o projektu koji jača odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Vlada Srbije je, uprkos protivljenju dijela javnosti, prošlog novembra ukinula status zaštićenog kulturnog dobra ovom vojnom kompleksu.

Džared Kušner, suprug Ivanke Tramp, osnovao je Affinity Global Development 2021. godine, nakon što je napustio funkciju savjetnika u Bijeloj kući.