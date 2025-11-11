Vučić: Moskva OFAC-u uputila zahtjev za produženjem licence NIS-u

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da još ne može otkriti identitet treće strane s kojom ruski vlasnici Naftne industrije Srbije (NIS) vode pregovore, ali je poručio da će odlučno zaštititi interese Srbije u vezi s tim pitanjem.

Govoreći u emisiji na TV Pink, Vučić je rekao da je Moskva američkom Uredu za kontrolu strane imovine (OFAC) uputila zahtjev za produženje licence za rad NIS-a, navodeći da se taj zahtjev odnosi na pregovore s trećom stranom.

Istakao je da je ruska država formalno podnijela zahtjev, ali da o identitetu potencijalnog partnera ne može govoriti.

- Vrijeme nam ističe, ostalo je još desetak dana, i niko ne treba da pomisli da nisam dovoljno odlučan da zaštitim srpske interese - rekao je Vučić, naglašavajući da će se Srbija izboriti sa svim izazovima koji prate ovo pitanje.

Predsjednik Srbije najavio je i da će u četvrtak boraviti u Parizu, gdje će se sastati s francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom.

Vučić je istakao da će taj susret biti izuzetno važan i da će se razgovarati o geopolitičkim, regionalnim i bilateralnim pitanjima, kao i o evropskom putu Srbije.

Naveo je da će se u Parizu zadržati svega nekoliko sati i da o detaljima sastanka neće govoriti prije nego što on bude završen.