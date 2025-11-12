Spriječen pokušaj krijumčarenja 180.000 tableta koje se nalaze na spisku droga

Na graničnom prelazu Bajakovo sa Srbijom pokušaj nezakonitog unosa čak 180.000 tableta koje se nalaze na spisku droga, spriječili su carinski i policijski službenici u Hrvatskoj.

Lijekovi su otkriveni u petak u teretnom vozilu srpskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Srbije, objavila je Carinska uprava Hrvatske.

Do otkrića je došlo tokom redovne kontrole na ulazu u Hrvatsku. Zajedničkom akcijom ovlaštenih carinskih službenika Službe za mobilne jedinice Vukovar i policijskih službenika PGP Bajakovo, kamion je izdvojen za detaljan pregled nakon sumnjive RTG snimke.

Iako je vozač prijavio da prevozi samo odjevne predmete, službenici su uz deklariranu robu pronašli i neprijavljene tablete marki Bensedin i Ksalol.

Nakon zapljene, vozača su preuzeli policijski službenici PU vukovarsko-srijemske radi daljnjeg postupanja.

Protiv njega će nadležnom Općinskom državnom tužilaštvu biti podnesena krivična prijava zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela "Neovlaštena proizvodnja i promet drogama" prema članku 190. stavku 2. Krivičnog zakona.