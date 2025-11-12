STIGAO IZ INDONEZIJE

Opasna bakterija pronađena u proizvodu: Hitno povučen sa tržišta, prodavač papreno kažnjen

Sporni cimet prodavao je trgovinski lanac Plodine u svojim centrima u Hrvatskoj još krajem prošle godine

A. O.

12.11.2025

U prehrambenom proizvodu koji je stigao u Hrvatsku iz Srbije pronađena je štetna bakterija, te je cijela pošiljka odmah povučena iz prodaje i uništena.

Riječ je o proizvodu "Fino mljeveni cimet", najbolje upotrebiti do 01.10.2025., broja L64124Y, pakovanom po 50 grama. Kako prenose hrvatski mediji, proizvođač je nepoznata osoba, a cimet je pakovan u Srbiji, gdje je stigao iz Indonezije.

Sporni cimet prodavao je trgovinski lanac Plodine u svojim centrima u Hrvatskoj još krajem prošle godine. Inspektori su uzeli uzorak s prodajnog mjesta i poslali ga na analizu u Hrvatski zavod za javno zdravstvo, gdje je utvrđeno da je cimet zdravstveno neispravan.

Prema ponovljenom nalazu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, utvrđena je prisustvo bakterije Bacillus cereus. Plodine su od dobavljača, firme "Yumis d.o.o." iz Niša, nabavile 10.800 komada fino mljevenog cimeta pakovanog u vrećice. Potom su ga distribuirale svojim trgovinskim centrima u Hrvatskoj.

U uzorku cimeta utvrđen je udio Bacillusa cereusa od 4800 CFU u gramu, što je gotovo pet puta više od dozvoljene vrijednosti. Državni inspektorat i Hrvatska agencija za hranu o ovom slučaju nisu izvijestili javnost. Ipak, spornog začina već dugo nema u Plodinama.

Bakterija Bacillus cereus može izazvati trovanje hranom sa simptomima koji zavise od tipa toksina koji proizvodi. Kod emetičkog tipa, koji izaziva povraćanje, javljaju se mučnina, grčevi u stomaku i povraćanje, obično 1–5 sati nakon konzumiranja zaražene hrane, a simptomi traju kratko, najčešće do 24 sata.

Diuretički tip bakterije izaziva dijareju, grčeve u stomaku i ponekad mučninu, dok je povraćanje rijetko; simptomi se javljaju 6–15 sati nakon unosa hrane i također traju oko jednog dana. Kod osoba sa oslabljenim imunološkim sistemom, poput starijih, hroničnih bolesnika ili novorođenčadi, ova bakterija može izazvati ozbiljnije infekcije van probavnog trakta, koje zahtjevaju liječenje antibioticima i mogu dovesti do komplikacija.

Zbog spornog začina, Plodine su kažnjene sa 3000 eura, a odgovorna osoba u trgovinskom lancu mora da plati 300 eura. Također, dužni su da podmire i po 70 eura troškova postupka.

# SRBIJA
# CIMET
# HRVATSKA
