OBRAČUN HULIGANA

Masovna tučnjava u centru Zagreba, svjedoci sumnjaju na sukob Boysa i Torcide

Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se kako se dvije grupe suprotstavljaju, a zatim na znak snimatelja kreću jedna na drugu

Masovna tučnjava u centru Zagreba. Facebook

M. Až.

12.11.2025

Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu došlo je do masovne tučnjave u kojoj je sudjelovalo oko 20 maskiranih osoba. Prema neslužbenim informacijama, radi se o navijačima Dinama i Hajduka.

- Niko nije imao nikakvo oružje, tukli su se isključivo šakama i nogama. Čini se da je riječ o dinamovcima i hajdukovcima - ispričao je svjedok događaja koji je stajao svega desetak metara od sukoba.

Policija za sada nije potvrdila da se radi o obračunu navijačkih grupa. Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se kako se dvije grupe suprotstavljaju, a zatim na znak snimatelja kreću jedna na drugu.

- Hajde, šu**i mali, hajde - čuje se na snimku neposredno prije nego što je počela tučnjava.

Prema prvim informacijama, nema teže povrijeđenih.

- Koliko smo čuli i kako se pričalo nakon tučnjave, jedni su Boysi, ovi lijevo, a desno, ko zna, možda Torcida, a možda učenici neke srednje škole - rekao je svjedok za Nacional.

# DINAMO ZAGREB
# TUČNJAVA
# HULIGANI
# TORCIDA
# HAJDUK SPLIT
# BAD BLUE BOYS
# HRVATSKA
# NAVIJAČI
# ZAGREB
