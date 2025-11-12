Vučić: Sukob između Evrope i Rusije postaje sve izvjesniji, Srbija se mora ozbiljno pripremiti za sve

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da strahuje kako je mogućnost rata između Evrope i Rusije sve izvjesnija, ocijenivši da se Srbija mora ozbiljno pripremiti za svaki mogući scenario jačanjem svojih odbrambenih kapaciteta.

Govoreći za TV Pink, Vučić je komentarisao izjavu načelnika Generalštaba francuskih oružanih snaga generala Fabijena Mandona, koji je upozorio da bi Evropa mogla doživjeti šok od Rusije u naredne tri do četiri godine.

- Ako je to rekao neko poput Mandona, koji je odgovoran i uzdržan čovjek, onda je jasno da su stvari otišle predaleko - rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije istakao je da njegova zemlja mora nastaviti da ulaže u svoju vojsku, posebno u sisteme protivvazdušne odbrane.

- Moramo da napravimo neku vrstu zaštitne kupole nad Srbijom, što je težak i skup zadatak, ali nužan ako želimo da zaštitimo svoj narod i zemlju od svakog potencijalnog agresora - poručio je.

Vučić je upozorio da vojna ulaganja širom Evrope, uključujući najavljeni plan Njemačke da u narednih pet godina uloži 377 milijardi eura u opremanje vojske, jasno pokazuju da se kontinent priprema za rat ili odbranu.

- To rade svi, od velikih do malih zemalja, i Rusi i Evropljani. Iz svega toga teško da može proizaći nešto drugo osim sukoba - rekao je.

On je dodao da bi volio da griješi u svojoj procjeni i da bi napravio najveći vatromet na svijetu ako se ispostavi da rata neće biti.

- Srbija je između čekića i nakovnja. Naš zadatak je da se izvučemo da ne budemo tu kad čekić udari - zaključio je Vučić.