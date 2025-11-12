Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PUCNJAVA U ALBANIJI

Objavljena snimka brutalne likvidacije albanskog mafijaša: Napadači strpljivo čekali pa otvorili rafalnu vatru

Napadači su čekali u automobilu i izašli tek kada su primijetili da se približava vozilo

Snimak likvidacije. Facebook

M. Až.

12.11.2025

Objavljene su snimke atentata koji se dogodio u utorak u blizini aerodroma u Tirani, a u kojem je ubijen Gilmando Dani. Snimke su zabilježile nadzorne kamere.

Napadači su čekali u automobilu i izašli tek kada su primijetili da se približava vozilo u kojem se nalazio Dani. Odmah su otvorili vatru na automobil, a potom ispalili nekoliko dodatnih rafala.

Na snimci se vidi kako se napadači približavaju vozilu u kojem je putovao Dani i počinju pucati.

Prema policijskim informacijama, pucnjava se dogodila u utorak oko 14:20 sati na kružnom toku u blizini aerodroma. Sumnja se da su nepoznate osobe pucale iz Toyote Yarisa na Mercedes u kojem su bili M.Š. (oko 40 godina) i Gilmando Dani (oko 47 godina). Toyota Yaris je pronađena nedugo nakon incidenta, spaljena.

# ALBANIJA
# TIRANA
# MAFIJA
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.