Objavljena snimka brutalne likvidacije albanskog mafijaša: Napadači strpljivo čekali pa otvorili rafalnu vatru

Objavljene su snimke atentata koji se dogodio u utorak u blizini aerodroma u Tirani, a u kojem je ubijen Gilmando Dani. Snimke su zabilježile nadzorne kamere.
Napadači su čekali u automobilu i izašli tek kada su primijetili da se približava vozilo u kojem se nalazio Dani. Odmah su otvorili vatru na automobil, a potom ispalili nekoliko dodatnih rafala.
Na snimci se vidi kako se napadači približavaju vozilu u kojem je putovao Dani i počinju pucati.
Prema policijskim informacijama, pucnjava se dogodila u utorak oko 14:20 sati na kružnom toku u blizini aerodroma. Sumnja se da su nepoznate osobe pucale iz Toyote Yarisa na Mercedes u kojem su bili M.Š. (oko 40 godina) i Gilmando Dani (oko 47 godina). Toyota Yaris je pronađena nedugo nakon incidenta, spaljena.