Hrvatska vlada osigurala skoro devet miliona eura za Hrvatе u BiH

Hrvatska vlada usvojila je Program potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, s ciljem poticanja gospodarskog razvoja lokalnih zajednica za period 2025. – 2027. godine. Program predviđa skoro devet miliona eura bespovratnih sredstava u naredne tri godine.

Ovaj program usmjeren je na ekonomski razvoj lokalnih zajednica, s ciljem jačanja poduzetništva i obrtništva, otvaranja novih poslovnih prilika, povećanja zaposlenosti i stvaranja uvjeta za ostanak i povratak hrvatskog naroda na tim područjima.

Kako se navodi, cilj je stvoriti poticajno poslovno okruženje, razvijati obrtništvo i mali biznis, otvarati nova radna mjesta, jačati gospodarsku infrastrukturu i unaprijediti lokalne razvojne kapacitete.

Bespovratna sredstva u okviru Programa bit će dodjeljivana kantonima: Unsko-sanskom, Posavskom, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Bosansko-podrinjskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom, Sarajevskom i Kanton 10, koji će u okviru svojih nadležnosti i razvojnih planova provoditi projekte usmjerene na jačanje poduzetništva, obrtništva i ukupnog gospodarskog razvoja.

Sredstva za provedbu Programa u ukupnom iznosu od 8.700.000 eura, odnosno 2.900.000 eura godišnje, osigurana su u Državnom budžetu Republike Hrvatske za 2025. godinu, uz projekcije za 2026. i 2027. godinu.