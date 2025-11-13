Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PROGRAM POTPORE

Hrvatska vlada osigurala skoro devet miliona eura za Hrvatе u BiH

Kako se navodi, cilj je stvoriti poticajno poslovno okruženje, razvijati obrtništvo i mali biznis i otvarati nova radna mjesta

Andrej Plenković. J. Regović / Pixsell

M. Až.

13.11.2025

Hrvatska vlada usvojila je Program potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, s ciljem poticanja gospodarskog razvoja lokalnih zajednica za period 2025. – 2027. godine. Program predviđa skoro devet miliona eura bespovratnih sredstava u naredne tri godine.

Radi se o ukupnom iznosu od 8.700.000 eura, odnosno 2.900.000 eura godišnje, za 2025. godinu, uz projekcije za 2026. i 2027. godinu.

Ovaj program usmjeren je na ekonomski razvoj lokalnih zajednica, s ciljem jačanja poduzetništva i obrtništva, otvaranja novih poslovnih prilika, povećanja zaposlenosti i stvaranja uvjeta za ostanak i povratak hrvatskog naroda na tim područjima.

Kako se navodi, cilj je stvoriti poticajno poslovno okruženje, razvijati obrtništvo i mali biznis, otvarati nova radna mjesta, jačati gospodarsku infrastrukturu i unaprijediti lokalne razvojne kapacitete.

Bespovratna sredstva u okviru Programa bit će dodjeljivana kantonima: Unsko-sanskom, Posavskom, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Bosansko-podrinjskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom, Sarajevskom i Kanton 10, koji će u okviru svojih nadležnosti i razvojnih planova provoditi projekte usmjerene na jačanje poduzetništva, obrtništva i ukupnog gospodarskog razvoja.

Sredstva za provedbu Programa u ukupnom iznosu od 8.700.000 eura, odnosno 2.900.000 eura godišnje, osigurana su u Državnom budžetu Republike Hrvatske za 2025. godinu, uz projekcije za 2026. i 2027. godinu.

# HRVATSKA
# BIH
PRIKAŽI KOMENTARE (14)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.