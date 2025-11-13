Vozač autobusa izboden u centru Ljubljane, bore mu se za život

U samom centru Ljubljane danas je teško ranjen vozač autobusa, kojeg je napadač povrijedio oštrim predmetom. Počinitelj je odmah nakon napada pobjegao s Bavarskog dvora, ali je nakon intenzivne policijske potrage uhapšen oko 20 sati, prenosi portal 24ur.com.

Na teren su odmah upućeni svi raspoloživi policajci i kriminalističke ekipe, a područje je nadlijetao i policijski helikopter. Tražio se muškarac star između 35 i 50 godina, visine od 180 do 190 centimetara, svijetle kose i brade, koji je u trenutku napada nosio crvenu jaknu. Policija je potom locirala i uhapsila 37-godišnjeg osumnjičenika na području grada.

Povrijeđeni vozač prevezen je u Klinički centar Ljubljana, gdje je zadržan na liječenju. Kriminalističke ekipe obavile su uviđaj i nastavljaju prikupljati informacije kako bi se rasvijetlile sve okolnosti ovog napada. O rezultatima istrage bit će obaviješteno nadležno tužilaštvo.

- Motiv napada i ostale okolnosti još uvijek nisu utvrđeni i predmet su dalje istrage. Teško povrijeđeni vozač ostaje na liječenju u UKC Ljubljana, a prema posljednjim informacijama njegovo stanje je stabilno, ali mu je život i dalje ugrožen - saopćila je Policijska uprava Ljubljana.

Prema nezvaničnim informacijama, vozač je zadobio povrede glave.