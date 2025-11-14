Ambasadorica BiH Elma Kovačević-Bajtal posjetila Općinu Vojnić i posadila drvo prijateljstva

Ambasadoricu BiH dočekao i ugostio načelnik Općine Vojnić Nebojša Andrić, a svečanosti su prisustvovali glavni sekretar Koordinacije hrvatskih društava prijateljstva, Andrija Karafilipović, predsjednik Društva prijateljstava Hrvatske i Slovenije, Mladen Veličković, predsjednica Društva prijateljstva Hrvatske i Španjolske, Vesna Vojvodić Valčić, zamjenik načelnika Općine Vojnić iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, Đuro Šaula, predsjednik općinskog vijeća, Ramo Čović, predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Karlovačke županije, Azim Durmić.

U prostorijama Općine Vojnić održan je radni sastanak na kojem se razgovaralo o problemima vezanim uz granične prijelaze između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, prvenstveno o malome broju postojećih prijelaza te mogućnostima otvaranja novih.

Tokom sastanka raspravljalo se i o kategorizaciji postojećih graničnih prijelaza, kao i o kandidiranju Unsko-sanskog kantona na Interreg projekte gdje su već spremni zajednički projekti s Općinom Velika Kladuša, koji imaju za cilj unaprijediti kvalitetu života građana s obje strane granice, olakšati prelazak državne granice te razviti sistem zajedničke protupožarne zaštite, kako bi se omogućila međusobna pomoć u slučaju potrebe.

Nakon sastanka, sudionici su položili vijence kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima i kod spomenika antifašista u Vojniću.

U parku je simbolično zasađeno drvo prijateljstva – lipa, koja simbolizira zdravo, čvrsto i dugotrajno prijateljstvo. Općina Vojnić je zajedno s predstavnicima brojnih drugih država, posadila drvo prijateljstva u Parku prijateljstva, čime se potvrđuju i dodatno učvršćuju prijateljski odnosi koje Općina njeguje s mnogim partnerskim zemljama.

Učesnici su posjetili Bošnjački kulturni centar u Vojniću, gdje su obišli njegove prostorije i upoznali se s radom Udruženja.