Ko je političar iz BiH s kojim je transrodna osoba Aleks K. imala odnose: Pronađeni snimci

Transrodna osoba Aleks K. uhapšena je zbog sumnje u krivično djelo ucjene, a prema informacijama medija, u cijeli skandal je umiješan i jedan mladi političar iz Republike Srpske.

Prema izvorima bliskim istrazi, Aleks K. je godinama održavala tajnu emotivnu vezu sa političarem koji se u javnosti predstavlja kao borac protiv korupcije i zaštitnik "pravih vrijednosti".

Pronađeni intimni snimci

Tokom pretresa stana Aleks K., policija je navodno pronašla više elektronskih uređaja i privatnih snimaka. Na jednom od njih, tvrde izvori, pojavljuje se spomenuti političar.

- Na snimcima se nalazi mladi političar u intimnim odnosima sa Aleks K. Ona je dominantna, dok on nosi žensku odjeću, haltere, štikle i šminku. Materijal je veoma intiman i neprijatan za gledanje, posebno zato što se radi o osobi koja se u javnosti predstavlja potpuno drugačije - rekao je izvor za medije, dodajući da su snimci nastali tokom dužeg vremenskog perioda, što upućuje na dugotrajnu vezu.

Identitet političara za sada se čuva u strogoj tajnosti, iako su određene institucije već upoznate sa sadržajem materijala.

Hapšenje zbog ucjene Vujadina Savića

Podsjećamo, Aleks K. (21) je uhapšena zbog osnovane sumnje da je ucjenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića privatnim snimcima i fotografijama. Nakon hapšenja, smještena je u pritvor u regularnu sobu muškog odjeljenja Centralnog zatvora.

Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, tokom septembra pretresen je njen stan na Vračaru, a potom je po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva i uhapšena.

- Ona se već neko vrijeme nalazi u pritvoru Centralnog zatvora u Beogradu odlukom Trećeg osnovnog suda - rekao je izvor „Blica“.

A. K., koja je uhapšena 25. septembra, vodila je život na visokoj nozi, a Kurir je početkom oktobra izvijestio o njenom slučaju ucjene Vujadina Savića, koji ju je prijavio za reketiranje i iznudu.

Transrodna osoba A. K. nije promijenila spol, ali je izvršila niz plastičnih operacija kako bi više ličila na ženu. Prema saznanjima medija, prvo je kod poznatog estetskog hirurga ugradila implante.