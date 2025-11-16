Mate Parlov: 77. godišnjica rođenja najtrofejnijeg boksera regije

Na današnji dan 1948. godine, rođen je Mate Parlov, najtrofejniji hrvatski i regionalni bokser. Bio je olimpijski, evropski i svjetski osvajač zlatnih medalja za bivšu SFR Jugoslaviju, a za života je proglašen najboljim hrvatskim sportistom 20. stoljeća.
U profesionalnoj karijeri Mate je, 1976. godine, osvojio titulu evropskog prvaka u poluteškoj kategoriji, pobjedom nad Italijanom Domenikom Adinolfijem (Domenico) tehničkim nokautom u jedanaestoj rundi. Tu titulu je odbranio tri puta. Godine 1978., osvojio je titulu svjetskog prvaka u poluteškoj kategoriji prema WBC-u, pobjedom nad Argentincem Miguelom Angelom Kuelom (Cuello) nokautom u devetoj rundi. Bio je prvi bokser iz socijalističkih zemalja koji je osvojio profesionalnu svjetsku titulu.
Parlov je imao 29 profesionalnih borbi, od kojih je zabilježio 24 pobjede, tri poraza i dvije neriješene borbe. A u amaterskoj karijeri imao je ukupno 310 mečeva uz samo 13 poraza.
Na Olimpijskim igrama 1984. godine u Los Anđelesu kao selektor je vodio jugoslavenski bokserski tim koji je postigao najbolje rezultate ikada, osvojivši jednu zlatnu, jednu srebrenu i dvije bronzane medalje.
Nakon završetka aktivne bokserske karijere Parlov se povukao iz sporta i vodio svoj kafić "Mate" u Puli. U martu 2008., dijagnosticiran mu je rak pluća, a preminuo je četiri mjeseca kasnije, 29. jula 2008. godine.
1878. - Umro Đura Jakšić, najveći liričar srpskog romantizma i jedan od najdarovitijih srpskih slikara 19. stoljeća. Najviše je pisao u prozi: četrdeset pripovijetki i skica, od kojih nekoliko nedovršenih. Pisao je i lirsku, epsku i dramsku poeziju, te objavljivao u svim srpskim časopisima. Iako je najmanje radio na lirici, Jakšićeve pjesme su trajne i klasične vrijednosti, a neke od njih, kao “Na Liparu”, “Mila”, “Koga da ljubim”, “Put u Gornjak”, “Kroz ponoć nemu”, spadaju u najbolje stihove srpske poezije.
1895. - Rođen njemački kompozitor Paul Hindemit (Hindemith), koji je stvarao na osnovu disonantnog kontrapunkta i slobodnog shvatanja tonaliteta. Kad su nacisti 1933. proskribovali njegova djela kao dekadentna, otišao je u Ankaru, a od 1939. bio je profesor na univerzitetima u SAD i Švajcarskoj. Najpoznatije opere: "Novosti dana", "Kardijak", "Slikar Matis", "Harmonija svijeta".
1904. – Džon Ambroz Fleming (John Ambrose), engleski inžinjer elektrotehnike i fizičar, izumio prvi termoionski ventil ili vakuumsku cijev. Osim toga, dizajnirao je radiopredajnik kojim je napravljen prvi transatlantski radijski prijenos, a također je uspostavio pravilo desne ruke koje se koristi u fizici.
1906. - Rođen Edo Kovačević, hrvatski akademski slikar. Diplomirao je na Akademiji u Zagrebu. Bio je član gupe "Zemlja". Radio je pastele i tapiserije, a izveo je niz pozorišnih scenografija i radio brojne postave muzeja i galerija. Godine 1986., postao je redovni član JAZU-a, odnosno HAZU-a.
1939. - Miloš Žutić, srbijanski filmski, radijski, televizijski i pozorišni glumac, poznat i kao muž glumice Svetlane Bojković i otac Katarine Žutić, također glumice, rođen je na današnji dan. Osim brojnih zapaženih uloga, ostao je upamćen kao „narator“ u mnogim filmovima i serijama. Preminuo je 30. avgusta 1993. godine u Beogradu. Od 1994. godine dodeljuje se Nagrada „Miloš Žutić“ za najbolje glumačko ostvarenje u protekloj pozorišnoj sezoni.
1960. - Umro američki filmski glumac Klerk Gejbl (Clark Gable), koji je igrao u više od 70 filmova, zračeći nesvakidašnjim magnetizmom, posebno na žensku publiku. Filmovi: "Istočni put", "Slobodna duša", "Dogodilo se jedne noći" (Oskar), "Pobuna na brodu 'Baunti'", "Kinesko more", "Prohujalo s vihorom", "San Francisko", "Mogambo", "Probni pilot", "Učiteljevo mezimče", "Neprilagođeni", "Ljudi u bijelom"…
1977. - Rođena Oksana Sergejevna Bajul, ukrajinska klizačica. Osvojila je srebro na Evropskom prvenstvu u umjetničkom klizanju 1993. i zlato na Zimskim olimpijskim igrama 1994. Oksana Bajul je prva i do danas jedina klizačica koja je osvojila zlato na Zimskim olimpijskim igrama predstavljajući Ukrajinu te prva sportašica koja je osvojila zlato za Ukrajinu na Olimpijskim igrama nakon osamostaljenja Ukrajine. Objavila je nekoliko knjiga o umjetničkom klizanju i svom načinu života. O njenom životu snimljen je film »Ispunjeno obećanje« 1997. godine. Počasna je građanka Dnjepra.
2005. - Haški tribunal oslobodio je penzionisanog generala Armije Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića krivice za zločine koje su nad hrvatskim civilima u Hercegovini u jesen 1993. počinile trupe Armije RBiH.
2006. - Umro bosanskohercegovački fudbaler i trener Sulejman Rebac. Fudbalsku karijeru započeo je u rodnom Mostaru u FK Velež 1947. godine, odakle je 1957. prešao u splitski NK Hajduk, da bi do kraja igračke karijere bio član FK Sarajevo. Poslije igračke započeo je i trenersku karijeru u Veležu, a kasnije u sarajevskom Željezničaru. Krajem 1973., imenovan je u trenersku komisiju, uz ostale tadašnje najbolje fudbalske trenere, Miljana Miljanića, Milana Ribara, Tomislava Ivića i Milovana Ćirića, koja je vodila reprezentaciju bivše SFR Jugoslavije na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 1974. godine.
2020. - Preminuo Ivan Bekjarev, jedan od najpoznatijih srbijanskih i regionalnih glumaca. Prvu filmsku ulogu odigrao je 1967. godine, u filmu „Bokseri idu u raj”, a slavu je stekao ulogama Vujkovića u TV seriji „Banjica“ i Stevice Kurčubića u TV seriji „Bolji život“.