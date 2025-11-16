Mate Parlov: 77. godišnjica rođenja najtrofejnijeg boksera regije

Na današnji dan 1948. godine, rođen je Mate Parlov, najtrofejniji hrvatski i regionalni bokser. Bio je olimpijski, evropski i svjetski osvajač zlatnih medalja za bivšu SFR Jugoslaviju, a za života je proglašen najboljim hrvatskim sportistom 20. stoljeća. U profesionalnoj karijeri Mate je, 1976. godine, osvojio titulu evropskog prvaka u poluteškoj kategoriji, pobjedom nad Italijanom Domenikom Adinolfijem (Domenico) tehničkim nokautom u jedanaestoj rundi. Tu titulu je odbranio tri puta. Godine 1978., osvojio je titulu svjetskog prvaka u poluteškoj kategoriji prema WBC-u, pobjedom nad Argentincem Miguelom Angelom Kuelom (Cuello) nokautom u devetoj rundi. Bio je prvi bokser iz socijalističkih zemalja koji je osvojio profesionalnu svjetsku titulu. Parlov je imao 29 profesionalnih borbi, od kojih je zabilježio 24 pobjede, tri poraza i dvije neriješene borbe. A u amaterskoj karijeri imao je ukupno 310 mečeva uz samo 13 poraza. Nakon boksanja Na Olimpijskim igrama 1984. godine u Los Anđelesu kao selektor je vodio jugoslavenski bokserski tim koji je postigao najbolje rezultate ikada, osvojivši jednu zlatnu, jednu srebrenu i dvije bronzane medalje. Nakon završetka aktivne bokserske karijere Parlov se povukao iz sporta i vodio svoj kafić "Mate" u Puli. U martu 2008., dijagnosticiran mu je rak pluća, a preminuo je četiri mjeseca kasnije, 29. jula 2008. godine.

Đura Jakšić . Wikipedia.org Đura Jakšić . Wikipedia.org

Umro Đura Jakšić, najveći liričar srpskog romantizma 1878. - Umro Đura Jakšić, najveći liričar srpskog romantizma i jedan od najdarovitijih srpskih slikara 19. stoljeća. Najviše je pisao u prozi: četrdeset pripovijetki i skica, od kojih nekoliko nedovršenih. Pisao je i lirsku, epsku i dramsku poeziju, te objavljivao u svim srpskim časopisima. Iako je najmanje radio na lirici, Jakšićeve pjesme su trajne i klasične vrijednosti, a neke od njih, kao “Na Liparu”, “Mila”, “Koga da ljubim”, “Put u Gornjak”, “Kroz ponoć nemu”, spadaju u najbolje stihove srpske poezije. 1895. - Rođen njemački kompozitor Paul Hindemit (Hindemith), koji je stvarao na osnovu disonantnog kontrapunkta i slobodnog shvatanja tonaliteta. Kad su nacisti 1933. proskribovali njegova djela kao dekadentna, otišao je u Ankaru, a od 1939. bio je profesor na univerzitetima u SAD i Švajcarskoj. Najpoznatije opere: "Novosti dana", "Kardijak", "Slikar Matis", "Harmonija svijeta". 1904. – Džon Ambroz Fleming (John Ambrose), engleski inžinjer elektrotehnike i fizičar, izumio prvi termoionski ventil ili vakuumsku cijev. Osim toga, dizajnirao je radiopredajnik kojim je napravljen prvi transatlantski radijski prijenos, a također je uspostavio pravilo desne ruke koje se koristi u fizici. 1906. - Rođen Edo Kovačević, hrvatski akademski slikar. Diplomirao je na Akademiji u Zagrebu. Bio je član gupe "Zemlja". Radio je pastele i tapiserije, a izveo je niz pozorišnih scenografija i radio brojne postave muzeja i galerija. Godine 1986., postao je redovni član JAZU-a, odnosno HAZU-a. 1939. - Miloš Žutić, srbijanski filmski, radijski, televizijski i pozorišni glumac, poznat i kao muž glumice Svetlane Bojković i otac Katarine Žutić, također glumice, rođen je na današnji dan. Osim brojnih zapaženih uloga, ostao je upamćen kao „narator“ u mnogim filmovima i serijama. Preminuo je 30. avgusta 1993. godine u Beogradu. Od 1994. godine dodeljuje se Nagrada „Miloš Žutić“ za najbolje glumačko ostvarenje u protekloj pozorišnoj sezoni.

Klerk Gejbl . Closerweekly.com Klerk Gejbl . Closerweekly.com